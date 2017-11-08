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У Хмельницькому протизаконно викинули дешевших білорусів ради тролейбусів «порошенківця» за 34 мільйони

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АМКУ 7 листопада вирішив, що КП «Хмельницьке комунальне підприємство «Електротранс» має відміните своє рішення про визнання переможцем тендеру на поставку тролейбусів ДП АСЗ 1 «АТ «АК «Богдан Моторс». Про це повідомила державна уповноважена АМКУ Агія Загребельська.

Хмельницкий «Електротранс» оголосив відкриті торги з публікацією англійською мовою на постачання семи тролейбусів на очікувану суму 34,80 млн грн. Процедура так званих «євроторгів» передбачала, що замовник спочатку приймає рішення про допуск учасників до аукціону, а вже потім вони торгуються по ціні товару.

На цьому етапі було відхилено ТОВ «Торговий Дім «Літан» через невідповідність їхніх тролейбусів вимогам замовника – місткість не менше 80 чоловік, тоді як Хмельницьку потрібні тролейбуси не менше ніж на 100 пасажирів.

Рішенням тендерного комітету замовника також було засвідчено відсутність питань і зауважень до заявки «БКМ-Україна», яке пропонувало білоруські тролейбуси від «Белкомунмашу».

В ході аукціону 2 жовтня білоруські дилери знизили вартість своєї пропозиції до 33,42 млн грн. Це стало найдешевшою пропозицією.

Однак 9 жовтня тендерний комітет відхилив раніше допущену заявку «БКМ». У протоколі не було вказано конкретних підстав для відхилення. Їх повідомили учаснику лише 12 жовтня у відповідь на вимогу в системі «Прозорро».

Виявилось, що тендерний комітет побачив, що у сертифікаті на запропонований тролейбус БКМ 321 відсутня графа загальної пасажиромісткості. Пошукавши інші закупівлі, в яких учасники пропонували білоруські тролейбуси цієї марки, хмельничани побачили інші сертифікати, в яких було вказано пасажиромісткість 101 чол. Це відповідало вимогам замовника про «не менше 100 пасажирів». Однак «Електротранс» вирішив, що відсутність в одному сертифікати даних про пасажиромісткість і наявність в іншому документі конкретного числа пасажирів – це є розбіжністю у показниках, а відтак це є невідповідністю технічним вимогам тендерної документації замовника. І це послужило підставою для відхилення пропозиції білорусів вже після аукціону на підставі абзацу 1 п.п.1 п.1 ст.30 Закону України «Про публічні закупівлі« (про невідповідність кваліфікаційним критеріям зі статті 16).

Після цього «Електротранс» визнав переможцем торгів з ціною 33,426 млн грн компанію з групи «Богдан Моторс» першого заступника секретаря РНБОУ Олега Гладковського, співвласником якої раніше був Петро Порошенко.

АМКУ постановило скасувати рішення про відхилення тендерної пропозиції ТОВ «БМК-Україна» та рішення про визначення переможцем ДП «Автоскладський завод 1 «АТ «АК «Богдан Моторс».

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