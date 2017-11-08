«Селидіввугілля» за 18 мільйонів замовило «кропачовцям» шахтних профілів вдвічі дорожче ринку

ДП «Селидіввугілля» 6 листопада за результатами відкритих торгів замовило ТОВ «Доненергоекспорт» профілів типу СВП-27 та СВП-33 на загальну суму 17,89 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Замовлено 100 т профілю СВП-27 за ціною 37,5 тис. грн/т, та 500 т профілю СВП-33 – за 28,29 тис. грн/т. На ринку профілі з аналогічної сталі можна знайти за 21,2-17,64 тис. грн/т відповідно, тобто, в середньому на 40% дешевше.

У торгах взяли участь чотири фірми – ТОВ «НПП “Техпром”», ТОВ «Доненергоекспорт», ТОВ «ТВК “Рось”» та ТОВ «НПП “Техенергопром”».

На закупівлі профілів типу СВП-27 фірми не знижували своїх первинних цінових пропозицій. Тендерний комітет відхилив дві дешевші заявки («ТВК “Рось”» та «НПП “Техенергопром”»), посилаючись на зрушені строки постачання товарів – фірми прописали поставку протягом п’яти робочих днів з моменту замовлення, а замовник вимагав – протягом трьох.

Натомість, під час закупівлі профілів типу СВП-33 фірми конкурували і знижували ціни, з якими прийшли початково. Пропозиція «Доненергоекспорту» була найдорожчою, однак, усі три компанії з дешевшими варіантами не подали документів переможців, тож в кінцевому рахунку були відхилені замовником.

ТОВ «Доненергоекспорт» належить мешканці Горлівки Донецької області Наталії Горностаєвій. Керівником фірми є її чоловік Валентин Горностаєв.

Фірма заснована у Горлівці на початку 2009 року. У квітні 2015 року перереєстрована у Києві. Сьогодні юридично прописана на вулиці Кульженків сім’ї, 35, разом зі ще близькою сотнею компаній.

Валентин Горностаєв є також директором луганського ТОВ «Схід енерго ресурс», яке зареєстроване на мешканців Макіївки Івана Алєксєєнка та Донецька – Дмитра Астафурова.

Раніше володів нині ліквідованим донецьким ТОВ «Торговий дім «Промислові інвестиції» зі статутним капіталом 1 тис грн. Як повідомляли «Наші гроші», ця фірма за два місяці 2013 року отримала держпідрядів на 271,45 млн грн., усі – від ДП «Торезантрацит». Нагадаємо, заступником директора «Торезантрациту» тоді був Віталій Кропачов, якого зараз називають представником першого заступника голови фракції БПП та бізнес-партнера президента Петра Порошенка – Ігоря Кононенка.

З початку року ТОВ «Доненергоекспорт» підписало 288 договорів на понад 505 млн грн, 283 млн грн з яких – по договорах з ДП «Селидіввугілля».

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