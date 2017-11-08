СБУ Кіровоградщини купила позашляховик Mitsubishi Pajero Sport за мільйон

Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області 1 листопада за результатами тендеру замовило ТОВ «ВТ-Сервіс» легковий автомобіль за 1,05 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Фірма поставить позашляховик Mitsubishi Pajero Sport 2,4 TD AT Intense 2017 року випуску.

Автомобіль матиме дизельний двигун, систему допомоги при спуску з гори Hill descent control, адаптацію двигуна до холодного клімату, систему «вільні руки» Bluetooth з голосовим управлінням та кнопками керування на кермі, круїз-контроль, камеру заднього огляду, бортовий комп’ютер з кольоровим дисплеєм, двозонний клімат-контроль, підігрів задніх сидінь, дві фронтальні подушки безпеки, дві бокові подушки безпеки, подушки безпеки (шторки) для 1 та 2 ряду, подушки для колін водія. А з додаткового обладнання – сигнально-гучномовний пристрій потужністю 200 Вт, підкапотні мигалки (світлова сигналізація) синього та червоного кольору – по 2 кожного кольору, захист двигуна.

У відкритих джерелах є інформація, що Mitsubishi Pajero Sport у комплектації Intense АТ можна придбати за 1,03 млн грн.

Єдиним конкурентом переможця на торгах було ТОВ «Автоград», яке є офіційним дилером «Mitsubishi Motors», її засновниками є Олег Білий, Сергій Колоша та Юрій Артюхов. Пропозиція «Автограду» була вищою на 18 тис грн. Фірми під час торгів не зменшували первинні пропозиції.

Кіровоградське ТОВ «ВТ-Сервіс» належить Валентині Вербовій, Юрію Владімірову, Сергію Вітьку та Анатолію Тиквенко.

У 2016 році управління Служби безпеки України в Кіровоградській області замовило «ВТ-Сервіс» пікап Mitsubishi L200 за 759 тис грн.

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