Європрокладки «Укргазвидобування» з плямами порошенківців

Державна компанія цього року тихо через біржу почала купувати казахську нафту і російську хімію на сотні мільйонів у фірм із Шотландії та Естонії.

Минулого тижня «Укргазвидобування» опублікувало у «Прозорро» три угоди із новенькими «прокладками» з європейською пропискою про поставку нафтопродуктів на 1,27 млрд. грн. Пікантність ситуації полягає у тому, що угоди були укладені ще в січні-березні за результатами торгів на «Українській енергетичній біржі». Тобто це зовсім не ті відкриті торги, в яких видно, хто і з якими пропозиціями конкурував. Це просто оприлюднення угоди з переможцем, який, можливо, взагалі був єдиним учасником біржових «торгів».

І звіти про ці угоди оприлюднені лише в кінці жовтня. Тобто «Укргазвидобування» майже рік чомусь тягнуло із засвіткою контактів з європейськими партнерами. «Наші гроші» придивилися до контрагентів, і зволікання держкомпанії з «прозорою» репутацією стало більш зрозумілим.

Естонська «прокладка» зі слідами до Адамовського-Грановського

Естонська фірма «Skywalk Trading OU» у січні отримала підряд щодо постачання метил-трет-бутилового ефіру марки А на 291,64 млн грн. У контракті (Skywalk МТБЕ 4323) визначено формулу розрахунку ціни, прив’язаної до світових котирувань: середнє котирування Platt’s European Marketscan «MTBE FOB Rotterdam» за місяць відвантаження + премія $49 за тонну.

За даними джерела «Наших грошей» на митниці, естонська фірма везе для держкомпанії продукцію російського заводу «Омський каучук», яку в лютому-серпні розмитнювали по $690-750 за тонну. МТБЕ використовується як присадка для виготовлення палива.

Членами правління «Skywalk Trading OU» з капіталом 2 500 євро є українці Максим та Ірина Рубани. Остання, згідно до естонського реєстру – є і одноосібним власником фірми.

Ірина Ігорівна Рубан – дочка Ігоря Васильовича Рубана, який працював у державній «Укртранснафті» та очолював Департамент з питань виробництва традиційних та альтернативних видів палива Міненерговугілля за часів Януковича. До того він працював в «Українсько-казахській нафтотранспортній компанії «Транс-Юг», якою керував Ігор Філіпенко.

Філіпенко раніше мав спільний бізнес із Андрієм Адамовським, нині відомим як інвестор фірми «Трейд Коммодіті». Філіпенко і Адамовський раніше були співвласниками торгового центру SkyMall, але згодом між ними виник конфлікт. Адамовський разом зі своїм партнером Олександром Грановським (нині нардеп від БПП) віджали у колишніх партнерів торговий центр, який врешті відійшов у власність банку «Південний».

Максим Сергійович Рубан теж працював у компанії «Транс-Юг». Крім того, він керував фірмою «Еко Континент», яку заснувала вірґінська компанія «Оледо Ассосіейтед С.А.» з групи Андрія Адамовського.

Довідково. Херсонська прокуратура веде кримінальне провадження №42017230000000295 щодо посадових осіб «Скайволк Трейдінг ОУ» та ТОВ «В.Ф. Танкер», які у вересні 2017 року за попередньою змовою, з метою умисного ухилення від сплати податків на суму $1,12 млн подали підроблені документи до митних та прикордонних органів щодо ввезення 4,67 тис тонн пального до акваторії Херсонських портів на танкері «Механік Погодін» (пропор Російської федерації). Прокуратура збудилась по ч.4 ст.358, ч.1 ст. 212 КК України за створення умов для здійснення т.зв. «перерваного транзиту», коли фірма ввозить нібито для подальшого транзиту через Україну за кордон, однак насправді паливо зливається і продається тут без сплати податків по імпорту, наприклад без сплати ПДВ (510 дол./тона) і акцизу (139,5 доларів/тона) У схемі також фігурують сінгапурська фірма «Coral energy pte ltd», яка нібито була кінцевим отримувачем пального, та держпідприємство «Підприємство із забезпечення нафтопродуктами» (м.Херсон) і ТОВ «Юг-союз» (в інтересах ТОВ «Альянс енерго трейд»), які подавали на митницю декларації щодо палива з «Механіка Погодіна».

Шотландська «прокладка» наступників Порошенка-Гладковського

Шотландська фірма «Petrochemical Systems L.P.» отримала два підряди «Укргазвидобування» загальною вартістю 0,99 млрд. грн.:

Метил-трет-бутиловий ефір марки А в обсязі 10 тисяч тонн замовили в лютому на суму 291,64 млн грн. Закупівельна вартість речовини визначена у договорі (Petrochemical МТБЕ 4658) за такою ж формулою, як і з естонцями: середнє котирування Platt’s European Marketscan «MTBE FOB Rotterdam» за місяць відвантаження + премія $49 за тонну.

Сиру нафту в обсязі 50 тисяч тонн замовили в березні на суму 694,45 млн грн. Вартість сировини в угоді (Petrochemical НАФТА 5025-1) визначена за формулою: (середнє котирування «Platt’s Crude Oil Marketwire» в розділі «Brent DTD» для всіх котирувальних днів за місяць відвантаження у барелях + премія $1,5 з бареля) * коефіцієнт перерахунку барелів у тони.

Метанол в обсязі 9 тисяч тонн замовили на невідому суму. Угоди щодо цього товару поки що не оприлюднені в системі «Прозорро». Однак, за даними «Наших грошей», саме «Petrochemical» є тим анонімним переможцем вересневих торгів на «Українській енергетичній біржі», назву якого з невідомих причин не оприлюднили на сайті «Укргазвидобування» у присвяченому цьому контракту повідомленні.

Цього року «Petrochemical» ввозило в Україну ефір від російської фірми «Промтранс-Логістика» виробництва російського заводу «Ектос-Волга» по $610-730 за тонну. За даними джерела «Наших грошей» на митниці, нафту від казахського виробника «Жаікмунай» – по $55-59 за барель, метанол – від ПАТ «Метафракс» по $447-530 за тонну.

Загалом «Petrochemical» за квітень-липень імпортувала для «Укргазвидобування» 21 тис т казахської нафти на 230 млн грн. Умови постачання – DAP на станції Шебелинка, послуги транспортування по Україні оплачуються покупцем. У держкомпанії вказують, що нафта необхідна для дозавантаження переробних потужностей, яким не вистачає нафти власного видобутку.

Згідно до розрахунків «Наших грошей», ціни імпортованої нафти дещо відрізняються від заявленої у контракті премії $1,5 за кожен барель. І розмір «дельти» коливається в залежності від місяця.

Дата розмитнення Ціна на митниці без урахування податків, USD/барель Середнє за місяць значення «Platt’s», USD/барель Різниця між імпортною ціною і «Platt’s», USD/барель 17.04.2017 56,75 52,54 4,21 21.04.2017 56,75 52,54 4,21 23.04.2017 56,75 52,54 4,21 01.05.2017 57,29 50,43 6,86 02.05.2017 57,29 50,43 6,86 03.05.2017 57,29 50,43 6,86 06.05.2017 57,29 50,43 6,86 08.05.2017 57,29 50,43 6,86 26.05.2017 58,65 50,43 8,22 31.05.2017 57,29 50,43 6,86 31.05.2017 57,29 50,43 6,86 31.05.2017 57,29 50,43 6,86 31.05.2017 57,29 50,43 6,86 31.05.2017 57,29 50,43 6,86 31.05.2017 57,29 50,43 6,86 31.05.2017 57,29 50,43 6,86 31.05.2017 57,29 50,43 6,86 01.06.2017 58,65 46,02 12,63 02.06.2017 58,65 46,02 12,63 07.06.2017 58,65 46,02 12,63 12.07.2017 54,56 48,56 6,00 12.07.2017 55,92 48,56 7,36 12.07.2017 54,56 48,56 6,00 12.07.2017 54,56 48,56 6,00 12.07.2017 54,56 48,56 6,00 12.07.2017 54,56 48,56 6,00

«Petrochemical Systems L.P.» зі статутним капіталом 1 тис фунтів стерлінгів створена у листопаді 2016 року. Тоді її учасниками були «Comet Admin Ltd» і «Westcity Admin Ltd».

Підписи від усіх цих трьох компаній при реєстрації «Petrochemical» ставила мешканка офшорного Белізу – Tiffany Nicole Brown, на яку також заведено низку інших британських підприємств.

Цікаво, що ця ж номінальна власниця є однією із бенефіціарів ТОВ «Компанія з управління активами «Ізі Лайф». На цю фірму з 2011 року записано 80% акцій ПАТ «Черкаський автобус», що раніше належало Петру Порошенку.

Порошенко володів «Черкаським автобусом» через корпорацію «Богдан». У 2009 році він віддав автомобільний напрямок бізнесу своєму давньому другу та партнеру Олегу Свинарчуку, який у 2011 році й переоформив автобусний завод на «Ізі лайф» та офіційно вивів його зі складу корпорації «Богдан».

Після обрання Порошенка президентом України у 2014 році, Свинарчук змінив прізвище на Гладковський (по матері) і очолив Міжвідомчу комісію з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю, а згодом вже у статусі першого заступника Секретаря РНБОУ почав контролювати весь оборонно-промисловий комплекс. У свою чергу «Богдан» домовився із білорусами про спільне виробництво вантажівок МАЗ для української армії на іншому заводі у Черкасах. А на «Черкаському автобусі», який частково належить пані Тіффані з Белізу, збирають автобуси «Атаман» на агрегатній базі «Isuzu».

Вказані сліди Тіффані до заводу Порошенка не єдині в цій історії. За даними джерела з митниці, «Petrochemical» із березня цього року також імпортував казахський газойль та російський МТБЕ на загальну суму 348 млн грн. для «Укртатнафти» Ігоря Коломойського. У свою чергу «Укртатнафта» нещодавно перевела поточний рахунок з «Приватбанку» в банк «Південний», із яким також веде справи фірма «Трейд Коммодіті» з групи Адамовського-Грановського. Крім того, «Трейд Коммодіті» нещодавно вийшло на тендер поліції з пропозицією постачати поліцейським всієї країни паливо з автозаправок групи «Приват».

Довідково. Також Тіффані Ніколь Браун є одним із бенефіціарів ТОВ «Надра Сервіс Груп» з Юлією Широкорадюк і Василем Сваричевським. Раніше власниками «Надра Сервіс Груп» через ТОВ «Нафто-газ сервіс» були Василь Стець і «Едвансд Текнікал Джіолоджікал Консалтинг лтд» (Ізраїль). Стець і Сваричевський – акціонери ПАТ «Львівський іподром», директором якого працював екс-голова Держгеонадра Максим Карпін. Крім того, Тіффані Ніколь Браун торік була міноритарієм банку «Хрещатик».

Юрій Ніколов, Анна Сорока, «Наші гроші»

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