Естонський постачальник «Укргазвидобування» засвітився в Херсоні у схемі «перерваного транзиту» з російським танкером

Херсонська прокуратура веде кримінальне провадження щодо посадових осіб «Скайволк Трейдінг ОУ» та ТОВ «В.Ф. Танкер» (Росія), які були задіяні у схемі так званого «перерваного транзиту» для ухилення для податків на суму $1,12 млн (29, 92 млн грн. по курсу). Про це йдеться у рішенні Херсонського міського суду від 17 жовтня.

Провадження №42017230000000295 було порушено стосовно посадовців цих фірм, які за попередньою змовою, з метою умисного ухилення від сплати податків на суму $1,13 млн подали підроблені документи до митних та прикордонних органів щодо ввезення 4,67 тис тонн дизельного пального до акваторії Херсонських портів на танкері «Механік Погодін» (прапор Російської федерації). Прокуратура вбачає ознаки злочинів по ч.4 ст.358, ч.1 ст. 212 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження та показів свідків вбачається, що співробітники ДФС України а також невстановлені посадові особи «Скайволк трейдінг оу» (фактичний одержувач) та ТОВ «В.Ф. Танкер» (судновласник) за попередньою змовою фальсифікували товаросупровідні документи на товар «імпортне дизельне паливо» в кількості 4, 67тисяч тон в частині, що стосується одержувача вантажу, з метою приховання інформації від правоохоронних та контролюючих органів, подальшого створення умов для здійснення т.зв. «перерваного транзиту» та уникнення відповідальності за ухилення від сплати платежів (зборів та податків). За наявною інформацією митна вартість дизпалива становить 510 дол./тона та акцизу 139,5 доларів/тона. Відтак втрати держбюджету від несплати акцизу та 20% ПДВ можуть становити $1,13 млн (в національній валюті 29,92 млн грн.), йдеться у судовому рішенні.

Так 3 вересня 2017 року до акваторії херсонських портів надійшло судно (танкер) «Механік Погодін» (прапор Російської Федерації) з імпортним дизпаливом з порту Турменбаши, Туркменістан (відправник Туркменбашийський комплекс нафтоперероблюючих заводів). Того ж дня судовим агентом ТОВ «Глобал» подано заявку до митних та прикордонних органів на проведення процедур (комісії) з відкриття кордону. За вказаний період невстановлені посадові особи маючи попередню домовленість з керівництвом відділу митного оформлення «Миколаїв» МП «Південний» Енергетичної митниці ДФС, підробили маніфест та коносаменти від 14.09.2017р., де, в цілях уникнення проведення перевірки на автентичність поданих документів через державні органи Естонії, отримувачем вантажу вказали офшорне підприємство Сінгапуру «Coral energy pte ltd».

Натомість в оригіналах документів з метою проведення розрахункових операцій з судовласниками та відправниками, а також формування наявності засобів на власних рахунках та переведення їх на рахунки ДФС (фінансової гарантії з подальшим поверненням) значиться «Skywalk Trading Ou».

4 жовтня капітан судна «Механік Погодін» подав маніфест та коносаменти, де одержувачем значиться «Coral energy pte ltd».

У подальшому стосовно даного вантажу держпідприємство «Підприємство із забезпечення нафтопродуктами» в своїх же інтересах як одержувача товару, подало митну декларацію на імпорт палива дизельного. Також ТОВ «ЮГ-союз» (Херсонська обл.) подало митну декларацію в інтересах одержувача ТОВ «Альянс енерго Трейд» (м.Київ).

6 жовтня слідчі провели обшук на російському танкері і вилучили низку документів, що на думку слідства мають відношення до злочину.

Відтак Херсонський суд 17 жовтня дозволив накласти арешт на вилучені в ході обшуку документи.

Нагадаємо, естонська фірма «Skywalk Trading Ou» цього року без відкритих торгів в системі «Прозорро» була обрана постачальником присадок російського виробництва для державної компанії «Укргазвидобування».

За даними реєстрів Естонії та України, фірму «Skywalk Trading Ou» контролює Ірина Рубан. Це донька Ігоря Рубана колишнього працівника «Укртранснафти» та Міненерговугілля часів Януковича. Ігорь Рубан також працював у компанії «Транс-Юг», пов’язаної з групою Андрія Адамовського, нинішнього інвестора ТОВ «Трейд-комодіті». Офіс Адамовського у столичному бізнес-центрі «Євразія» знаходиться за вивіскою депутатської приймальні Олександра Грановського (Блок Петра Порошенка).

Докладніше у статті «Європрокладки «Укргазвидобування» з плямами порошенківців»

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