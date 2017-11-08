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Батько «потерпілого» конкурента Глімбовського відремонтує шляхопровід у Тернополі за 169 мільйонів

08 листопадаа 2017

Управління ЖКГ, благоустрою та екології Тернопільської міської ради 3 листопада за результатами тендеру замовило ТОВ «Тернопіль Мостобуд» реконструкцію шляхопроводу за 169,00 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2019 року на вул. Об’їзна в районі вул. Гайової реконструюють шляхопровід через залізничну колію. Гарантійний строк становить десять років.

За підсумковою відомістю ресурсів, гарячекатана арматурна сталь коштує 15 267 грн./т, а природний рядовий пісок – 100 грн./куб. м, що відповідає ринковим цінам (тут і далі тендерні ціни вказано без ПДВ і доставки).

Асфальтобетони щільний та пористий різних марок і типів коштують 1 428-1 433 грн./т, , а суміш ЩМА-20 – по 1 900 грн./т. У жовтні на тендері Київської САД приготування суміші ЩМА-20 коштувало на 11% дешевше – 1 717 грн./т.

Бортові камені БР300.30.18 куплять по 156 грн./шт., а БР300.45.18 – по 705 грн./шт.

Фасонні добірні елементи з оцинкованої сталі замовили по 38 300-39 300 грн./т. Київська САД нещодавно замовляла їх по 38 750 грн./т.

Голкопробивне полотно для дорожнього будівництва «Дорнит-2» коштує 56 грн./кв. м. У Росії геотекстиль Дорнит залежно від щільності продають по 22-56 руб., або 10-26 грн./кв. м, що вдвічі дешевше.

На заробітну плату піде 4,59 млн грн., тобто три відсотка загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще два відсотки – 3,68 млн грн.

Ціна угоди на 18% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 205,48 млн грн.

Конкурентами були ТОВ «Українська будівельно-енергетична компанія», ТОВ «Будівельне управління механізації» і ПП «Мостобудівельне управління №1».

Натомість ПрАТ «Мостобудівне управління-3» не допустили до аукціону через відсутність технічної специфікації, статуту, ліцензії та низки інших документів.

«Тернопіль Мостобуд» належить Юрію Левковичу, Віктору Полякевичу, Петру Смолію, Володимиру Шмиру і Галині Білан.

Раніше до складу засновників також входив син Юрія Левковича Володимир Левкович. Він є співвласником та керуючим партнером юридичної фірми «Ярлан». Влітку 2015 року він представляв у Господарському суді Києва фірму «Борен-А», що входить у Корпорацію «Альтіс-Холдинг» Олександра Глімбовського – тестя голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова. У листопаді того ж року «Борен-А» та «Ярлан» розіграли підряд КК «Київавтодор» на ремонт дороги за 10 млн грн.

Після арешту Насірова Володимир Левкович заявив, що він на початку трудової працював у структурах Глімбовського, однак його компанія «Тернопіль мостобуд» є конкурентом тестя податківця, і не раз стикалась з проблемами з боку фіскальної служби.

«Я сам бачив лист, підписаний особисто Романом Насіровим із прямим завданням місцевим податківцям провести непланову перевірку з посиланням на обставини, яких не було» – розповів Левкович «20 хвилинам».

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