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«Талан» і житомирці поділили 67 мільйонів поліції на черевики за новим техописом

07 листопадаа 2017

Національна поліція України 28 вересня за результатами тендеру уклала чотири угоди про постачання взуття до кінця року на загальну суму 67,17 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

ТОВ «Таланпром» за 34,77 млн грн. поставить 25 тис пар черевиків із високими берцями типу А із литтєвою підошвою виробництва ТОВ «Таланлегпром» за новими ТО 15.2-33309435-005:2017 по 1 350-1 400 грн.

Один підряд фірма отримала без конкуренції. На торгах щодо іншого підряду ТОВ «Єжімо» пропонувало на відсоток нижчу ціну, але його відхилили за відсутність даних про водонепроникність мембрани у протоколі випробувань на основні матеріали.

ТОВ «Дім взуття «Б. Ніколас» отримає ще 32,40 млн грн. за 23 835 пар таких самих черевиків виробництва ТОВ «Українська промислова компанія «Крок» за тією ж ціною в 1 350-1 400 грн.

Обидва замовлення компанія виграла у «Таланпрому». На торгах щодо одного з них «Єжімо» з нижчою на чверть відсотка ціною відхилили із причини, згаданої вище.

Гарантійний строк від обох постачальників становить півроку.

У березні поліція замовляла інші черевики напряму в «УПК «Крок» і «Таланлегпром».

Сума нинішніх угод на 2% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 68,37 млн грн.

Житомирською фірмою «Дім взуття «Б. Ніколас» володіє і керує киянка Анна Володимирівна Блонська. У 2015 році особа такими ПІБ шукала роботу менеджера.

Фірма прописана за однією адресою з ТОВ «Українська промислова компанія «Крок» Юрія та Дмитра Блонських, якому належить торгова марка взуття «B.Nicholas». Там раніше знаходилось нині ліквідоване ДочП «Крок-Торг» припиненого ВАТ «Крок». Засновником останнього у держреєстрі зараз значиться Фонд держмайна, а власниками істотної участі – Лоредана Де Гасперін, Анна, Сільвія та Вірджиніо Фіданца з Італії.

Юрій Блонський також володіє ТОВ «Баранівська взуттєва фабрика».

«Таланпром» із м. Ромни отримав підряд без конкуренції, тому формальна економія відносно очікуваної вартості закупівлі дорівнює нулю. Цією фірмою володіють Валентина Лаврик і київське ТОВ «Таланлегпром» Оксани та Андрія Лаврика, сина екс-губернатора Сумської та Чернігівської областей Миколи Лаврика, який у 2014 році балотувався до Верховної Ради у Ромнах від «Блоку Петра Порошенка».

Після початку бойових дій на Донбасі «Таланлегпром» став основним постачальником взуття для армії України. У 2015 році він отримав від Міноборони замовлення на 451,91 млн грн., у 2016 році – на 354,96 млн грн., а від початку 2017 року – на 385,10 млн грн.

Натомість сам переможець «Таланпром» у серпні взяв єдині два підряди на 284 тис грн.

Нагадаємо, у червні Одеське обласне територіальне відділення АМКУ оштрафувало «Таланлегпром» і ТОВ «ТД «Укрлегсировина» за тендерну змову в 2010-2011 роках на 117 тис грн. кожну. АМКУ вніс ці фірми у «чорний список» компаній, яким забороняється участь у тендерах. Утім, перша з них продовжила вигравати торги навіть після того.

Однак ця заборона не стосувалась новоствореного «Таланпрому», чиїм засновником є «забанена» фірма «Таланлегпром».

Торік львівський підприємець Олександр Божагора скаржився на дискримінаційні вимоги Міноборони щодо черевиків. Після введення в дію технічних умов у квітні 2016 року, постачальником армії залишився лише «Талан».

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