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06.11.2017

Оточення Остапчука і Кернеса розіграло 63 мільйони Києва на італійську прибиральну електротехніку

Півмільярда вимагають від України італійці, з яких Україна хоче стягнути чверть мільярда за харківську трасу

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Співмешканка Журила отримала 10 мільйонів «СхідГЗК» на перевезення уранової руди

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01.06.2017

На урочисто відкритому Порошенком мосту через Казенний Торець проведуть додаткові роботи за 8 мільйонів

07 листопадаа 2017

Служба автомобільних доріг у Донецькій області 31 жовтня за переговорною процедурою уклала угоду з ТОВ «Підприємство «Маст-Буд» на додаткові роботи на будівництві моста на суму 7,78 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Підрядник має до 30 листопада 2017 року виконати додаткові роботи на автомобільній дорозі державного значення Київ – Харків – Довжанський, км 675+378 (міст через річку Казенний Торець).Фінансування здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету. Підсумкова відомість ресурсів та кошториси не опубліковані, що не дозволяє порівняти ціни матеріалів із ринковими цінами на предмет можливого завищення.

Згідно договору, гарантійний строк на влаштування земельного полотна становить 10 років, на основу дорожнього одягу – 8 років, на дорожнє огородження – 5 років, на дорожню розмітку холодним пластиком – 3 роки, на дорожні знаки –  2 роки.

У вересні минулого року «Підприємство «Маст-Буд» за результатом тендеру отримало замовлення на відновлення зруйнованого в ході бойових дій мосту через Казенний Торце, вартість робіт склала 35,89 млн грн.

Відкриття мосту відбулося 31 грудня 2016 року за участі президента Петра Порошенка.

«Підприємство «Маст-Буд» було засновано в Маріуполі у 2005 році. Кінцевим власником записаний Михайло Беккер, керує фірмою – Сергій Розбей. Підприємтсов є фігурантом кількох кримінальних проваджень по ухилянню від сплати податків та використання послугами підприємства з ознаками фіктивності.

З 2008 року «Підприємство «Маст-Буд» виграло тендерів 4,40 млрд грн.

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Суми На «Сумихімпром» зайшла нова фірташівська «прокладка», узявши 54 мільйони на газ

Житомир Депутати задешево віддали дружині голови Житомирської РДА приміщення в центрі міста

06.11.2017

Київ Оточення Остапчука і Кернеса розіграло 63 мільйони Києва на італійську прибиральну електротехніку

І-Франк Голову облДержгеокадастру, який був помічником нардепа Денисенка, підозрюють у вимаганні хабарів у фермерів

Хмель Податкова перевіряє як підприємства з ознаками фіктивності потрапили до реєстру постачальників «Укроборонпрому»

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