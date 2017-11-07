На «Сумихімпром» зайшла нова фірташівська «прокладка», узявши 54 мільйони на газ

ПАТ «Сумихімпром» 27 жовтня уклало угоду з ТОВ «Статус-Трейд» про постачання природного газу на 54,00 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

У жовтні мали поставити 6,00 млн куб. м газу по 9 тис грн. за тисячу кубометрів.

Це трохи дешевше від жовтневого промислового тарифу ПАТ «НАК «Нафтогаз» за умови оплати протягом або після періоду поставки газу, який становив 9 017 грн./тис куб. м.

«Статус-Трейд» зі статутним капіталом 15 тис грн. створений 1 лютого 2017 року. Його засновником є кіпрський офшор «Рулата Венчерз Лімітед», кінцевим бенефіціаром – Теодорос Хаджийона з Кіпру, а директором – Євгеній Городецький. У вересні «Сумихімпром» уперше замовив їй карбаміду на 3,55 млн грн.

Фірма прописана по вул. Мечникова, 2А у БЦ «Парус» Дмитра Фірташа. Там знаходилось ліквідоване ТОВ «Сінтез Ресурс», яке за часів Януковича вигравало тендери всіх великих хімкомбінатів України під управлінням угрупування Фірташа. Серед засновників «Сінтез ресурсу» колись був перший заступник директора ТОВ «Остхем Україна» Олег Кікта, а згодом фірму переоформили на кіпрську «Ганард венчерз лімітед». Директором був Олег Вотінцев, відомий як комерційний директор «Кримського титану», що контролюється групою Фірташа.

У «Парусі» зареєстрований ще один постачальник «Сумихімпрому» – ТОВ «Титан України», що раніше було записане на Миколу Миколайовича Михайлова. Особа з такими ПІБ відома як помічник нардепа від «Опозиційного блоку» Олександра Нечаєва, який був головою правління «Кримського титану». Нині «Титан України» оформлено на кіпрську «Фебрі Трейдінг Лімітед», а директором є Роман Мандригеля, раніше відомий як начальник юридичного управління ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України».

Адреса електронної пошти «Титану України» gerebyatev@ostchem-titan.com розташована на хостингу «Остхему» Фірташа і належить Віктору Жеребятьєву – провідному спеціалісту «Сінтез Ресурсу».

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