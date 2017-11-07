Екологи Жебрівського розпиляли чверть мільйона на конференції між пов’язаними фірмам

Департамент екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації (м. Краматорськ, Донецька область) 19 та 24 жовтня за результатами відкритих торгів уклав угоди на закупівлю послуг з організації семінарів та конференцій на загальну суму 226 тис грн.

Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Торги проходили в три лоти. За результатами першого з 19 жовтня було укладено угоду з ТОВ «Просерт» за 79 тис грн. замовили організацію конференцій і семінарів про відновлення та збереження водних ресурсів, але конкретну даті та місце проведення заходу замовник не вказав.

«Просерт» зареєстроване в листопаді 2016 р. в Харкові по проспекту Тракторобудівників, 103-Б, офіс 1, засновник та директор – сумчанин Артем Лазорько. На юрадресу фірми зареєстровані ще п‘ять підприємств, серед яких ТОВ «Арт-Строй2012» донеччан Андрія Широбокова та Ігора Волошина, щодо якого (та інших фірм широко бокова та Волошина) правоохоронці розслідують ряд справ.

В тендерній документації «Просерт» вказав, крім його директора працюють ще двоє працівників, серед яких еколог з Харкова Олексій Леонідович Шустов. Людина з аналогічними анкетними даними є директором конкурента «Просерт» на торгах за цим лотом – ТОВ «МС Консалтінг», пропозиція якого була на 21% дорожчою. Фірма теж зареєстрована в Харкові та належить Олексію Шустову та Віталію Коліснику. В завантаженій довідці про персонал «МС Консалтінг» зазначає Шустова своїм єдиним працівником.

Також Департамент екології та природних ресурсів уклав угоду з ТОВ «Б.Р.С.» на проведення науково-технічної конференції за 146 тис грн. Захід буде приурочений пропаганді державної системи моніторингу Донецької області. Конкретну дату та місце проведення конференції замовник також не оприлюднив.

Зареєстроване в Дніпрі «Б.Р.С.» записане на Віру Ганзєру з Краматорська Донецької області. Єдиним конкурентом на торгах було ТОВ «ЮСС-Транзит», новим директором якого нещодавно став Юрій Кошевий. Він займає аналогічну посаду і в «БРС». Обидва підприємства завантажили свої схожі за змістом документи в систему «Прозорро» 26.09.2017 р. з різницею в 12 хвилин.

На обох торгах також подавало заявки ТОВ «Акваторія» (м. Слов’янськ). За лотом №1 її пропозиція була дорожчою на 1%, а за лотом №2 – дешевшою від ціни переможця на 11%. Але пропозиція «Акваторія» була відхилена через невідповідність тендерній документації. Бенефіціарами фірми вказані Зоя Киян та Людмила Ульященко. Остання входить до складу менеджменту ПАТ «Енергомашспецсталь», президентом якого є нардеп від БПП Максим Єфімов, а заступником гендиреткора Сергій Близнюк – син екс-годови Донецької ОДА Анатолія Близнюка.

Лот №3 з очікуваною вартістю 50 тис грн і який передбачав проведення субботника на в нацпарку «Меотида», жодної пропозиції подано не було.

Департамент екології очолює Сергій Натрус. В декларації він вказав, що минулого року отримав 282 тис грн. зарплатні. З майна він задекларував тільки автомобіль Toyota Land Сruiser Prado, 2006 р.в., приховавши при цьому 1/3 частку в праві спільної власності на трикімнатну квартиру, а також трикімнатну квартиру, чотири земельні ділянки в курортному Святогірську та автомобіль, оформлені на цивільну дружину, чим нажив собі кримінальну справу.

З урахуванням укладених договорів, в цьому році Департаменту екології Донецької ОДА спрямував на проведення різного роду семінарів та конференцій більше мільйона гривень.

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