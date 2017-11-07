Дослідники МВС дали чверть мільйона на розробку тренажера для стрільби з автомобіля

Державний науково-дослідний інститут Міністерства внутрішніх справ України 25 вересня уклав угоду з ТОВ «Реформ» про дослідження можливості створення мультимедійних тренувальних відеосюжетів (шифр «Стрілець») за 269 тис грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Закупівлю провели за переговорною процедурою, бо тендери двічі відміняли через нестачу учасників.

До грудня розроблять два типи автомобільних стрілецьких тренажерів з використанням тренувальних інтерактивних відео сюжетів та імітацією розгойдування і вібрацій:

тренажер-крісло, що імітує переднє пасажирське місце легкового автомобіля;

тренажер-платформа для використання зі службовим легковим автомобілем.

Після проектування виконавець створить макетні зразки, проведе випробування за розробленою ним методикою, а потім виготовить по три експериментальні зразки.

Гарантійний строк становить рік.

На заробітну плату піде 40 тис грн., тобто 15% загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще майже 8% – 20 тис грн.

Ціна угоди на 2% нижча від очікуваної вартості закупівлі у 275 тис грн.

Компанія «Реформ» із с. Нові Петрівці Вишгородського району Київської області належить киянам Максиму Ульянкіну і Василю Литвину та франківцю Олегу Басюку. Вони також володіють столичним ТОВ «Завод броньованих автомобілів «Реформ».

Усього з липня 2016 р. «Реформ» виграв тендерів на 10,93 млн грн.

Нагадаємо, у лютому 2016 р. у Києві під час поліцейського переслідування загинув підліток. Водій автомобіля, по якому змушені були стріляли патрульні, знаходився під дією наркотиків.

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