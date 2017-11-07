Депутати задешево віддали дружині голови Житомирської РДА приміщення в центрі міста

Дружині голови Житомирської райдержадміністрації Сергія Микитюка Ірині Микитюк рішенням сесії Житомирської районної ради від 3 листопада продали приміщення у центрі міста площею 154 кв м за 155 тис грн. Про це повідомляє «Житомир.info» з посиланням на інформацію депутата райради від Радикальної партії Олега Ляшка Романа Мусійчука.

«Відбувся дерибан комунального майна, а саме затвердження експертної оцінки на приміщення на продаж за адресою: м. Житомир вул. Вокзальна 12 (154 кв. м) вартістю 155 тис грн. для жінки голови райдержадміністрації, яка відбулася з фальсифікацією та порушенням, так як не була належним чином оформлена та суттєво занижена, адже була замовлена ще одна експертна оцінка майна, яка склала 1,05 млн грн. Відчуваєте різницю?», – повідомив депутат.

Йдеться про продаж частини приміщення КП «Центральна районна аптека № 127». Згідно з рішенням сесії, ФОП Ірина Микитюк мала переважне право перед іншими особами на придбання частини аптеки, оскільки раніше орендувала її.

«Ви питаєте, як дружини посадовців стають багатшими за чоловіків? Ось вам відповідь! Купує за 150 тисяч, перепродасть за півтора мільйона, мільйон як мінімум навару, класно правда? Був майстер клас як «продати» приміщення в обласному центрі по 1000 грн квадратний метр від депутатів районної ради», – написав Мусійчук.

За його інформацією, була викликана поліція, яка вилучила матеріали та проект рішення сесії. Крім того, готується позов до суду щодо скасування цього рішення.

Сергія Микитюка було призначено головою Житомирської районної державної адміністрації у квітні 2016 року. На місцевих виборах 2015 року балотувався до Житомирської районної ради від БПП, але не пройшов. Згідно з даними ЄДР, Ірина Микитюк зареєструвалася приватним підприємцем у кінці 2015 року, її основний вид діяльності – надання в оренду і експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

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