НОВИНИ

07.11.2017

«Бачки» на службі адвокатів

«Київпастранс» розіграв у гнізді «Механіки» 4 мільйони на шпали із кріпленнями

На урочисто відкритому Порошенком мосту через Казенний Торець проведуть додаткові роботи за 8 мільйонів

Екологи Жебрівського розпиляли чверть мільйона на конференції між пов’язаними фірмам

«Талан» і житомирці поділили 67 мільйонів поліції на черевики за новим техописом

На «Сумихімпром» зайшла нова фірташівська «прокладка», узявши 54 мільйони на газ

Депутати задешево віддали дружині голови Житомирської РДА приміщення в центрі міста

Дослідники МВС дали чверть мільйона на розробку тренажера для стрільби з автомобіля

06.11.2017

Оточення Остапчука і Кернеса розіграло 63 мільйони Києва на італійську прибиральну електротехніку

Півмільярда вимагають від України італійці, з яких Україна хоче стягнути чверть мільярда за харківську трасу

Виробник із території заводу Порошенка продав поліції катерів на 18 мільйонів

Співмешканка Журила отримала 10 мільйонів «СхідГЗК» на перевезення уранової руди

Голову облДержгеокадастру, який був помічником нардепа Денисенка, підозрюють у вимаганні хабарів у фермерів

Податкова перевіряє як підприємства з ознаками фіктивності потрапили до реєстру постачальників «Укроборонпрому»

«Делойт» за 42 мільйони проведе аудит і перевірить газові контракти «Нафтогазу» за два роки

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня 2016 р.)
24.10.2017

Вимоги «Спецтехноекспорту» до розкішних Тойот та Ауді за 10 мільйонів
14.09.2017

Окрема думка судді щодо позову САП по ліцензії Злочевському
10.08.2017

Як формула «Роттердам+» виписана в проекті постанови НКРЕКП
07.07.2017

Тест для бажаючих стати журналістом в «Наших грошах»
01.06.2017

Депутати задешево віддали дружині голови Житомирської РДА приміщення в центрі міста

07 листопадаа 2017

Дружині голови Житомирської райдержадміністрації Сергія Микитюка Ірині Микитюк рішенням сесії Житомирської районної ради від 3 листопада продали приміщення у центрі міста площею 154 кв м за 155 тис грн. Про це повідомляє «Житомир.info» з посиланням на інформацію депутата райради від Радикальної партії Олега Ляшка Романа Мусійчука.

«Відбувся дерибан комунального майна, а саме затвердження експертної оцінки на приміщення на продаж за адресою: м. Житомир вул. Вокзальна 12 (154 кв. м) вартістю 155 тис грн. для жінки голови райдержадміністрації, яка відбулася з фальсифікацією та порушенням, так як не була належним чином оформлена та суттєво занижена, адже була замовлена ще одна експертна оцінка майна, яка склала 1,05 млн грн. Відчуваєте різницю?», – повідомив депутат.

Йдеться про продаж частини приміщення КП «Центральна районна аптека № 127». Згідно з рішенням сесії, ФОП Ірина Микитюк мала переважне право перед іншими особами на придбання частини аптеки, оскільки раніше орендувала її.

«Ви питаєте, як дружини посадовців стають багатшими за чоловіків? Ось вам відповідь! Купує за 150 тисяч, перепродасть за півтора мільйона, мільйон як мінімум навару, класно правда? Був майстер клас як «продати» приміщення в обласному центрі по 1000 грн квадратний метр від депутатів районної ради», – написав Мусійчук.

За його інформацією, була викликана поліція, яка вилучила матеріали та проект рішення сесії. Крім того, готується позов до суду щодо скасування цього рішення.

Сергія Микитюка було призначено головою Житомирської районної державної адміністрації у квітні 2016 року. На місцевих виборах 2015 року балотувався до Житомирської районної ради від БПП, але не пройшов. Згідно з даними ЄДР, Ірина Микитюк зареєструвалася приватним підприємцем у кінці 2015 року, її основний вид діяльності – надання в оренду і експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги |

НАШІ БЛОГИ

«Бачки» на службі адвокатів
07 листопадаа 2017

«Артемсіль» страждає від мера Соледара і його брата
03 листопадаа 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

07.11.2017

Донецьк На урочисто відкритому Порошенком мосту через Казенний Торець проведуть додаткові роботи за 8 мільйонів

Донецьк Екологи Жебрівського розпиляли чверть мільйона на конференції між пов’язаними фірмам

Суми На «Сумихімпром» зайшла нова фірташівська «прокладка», узявши 54 мільйони на газ

Житомир Депутати задешево віддали дружині голови Житомирської РДА приміщення в центрі міста

06.11.2017

Київ Оточення Остапчука і Кернеса розіграло 63 мільйони Києва на італійську прибиральну електротехніку

І-Франк Голову облДержгеокадастру, який був помічником нардепа Денисенка, підозрюють у вимаганні хабарів у фермерів

Хмель Податкова перевіряє як підприємства з ознаками фіктивності потрапили до реєстру постачальників «Укроборонпрому»

Донецьк Фірму, якій у Жебрівського злили 12 мільйонів, після публікації «НГ» переписали на оточення Близнюка та «БППшника»

05.11.2017

Донецьк Селищна рада на Донбасі буде обігрівати школи вугіллям на чверть дорожчим від шкіл району

Харків Французький «АрселорМіттал» поставить «Турбоатому» сталі ще на 10 мільйонів

Дніпро Замголови РДА, який за рахунок підприємця гасив борги за електроенергію «Дніпра-1», звільнений від покарання

Рівне За 51 мільйон реконструюють старезну сільську школу на Рівненщині

04.11.2017

Донецьк Донецька ОДА без тендеру замовила екс-нардепу шиферу для постраждалої Авдіївки на 5 мільйонів

Дніпро Одесити приховали ціни будівництва шматка дороги на Дніпровщині за 167 мільйонів

03.11.2017

Черкаси Черкаський аеропорт надав в оренду свої площі фірмі, пов’язаній з замгубернатора

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ