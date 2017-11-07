«Бачки» на службі адвокатів

Людина, яка хоче розібратись, що робиться в судових процесах над корупціонерами, звісно, може це зробити: інформагентства, ТБ-сюжети, прямі трансляції – інформації достатньо.

Однак, виявляється, існує й інший паралельний інформаційний світ, який створюють адвокати підзахисних на «спеціальних сайтах».

Сенс цього дійства виглядає мало логічно, бо важко створити інформаційний тиск на суд, якщо цю інформацію розміщено там, де її ніхто не читає. Але, як то кажуть – «не можемо потрапити в пристойне видання, то втішаємось, чим можемо».

Як це виглядає – покажемо на одній історії.

Нещодавно вийшло кілька публікацій, у яких адвокати фігурантів справи про заволодіння понад 27 млн грн Южно-української АЕС під час двох закупівель у 2012-2013 рр чітко з матеріалу в матеріал передають один і той же меседж. Мабуть, щоб він чітко закарбувався.

Ці матеріали вийшли після затримання у серпні цього року Артема Кіма, сина екс-керівника «Енергоатома» Віссаріона Кіма. Основний посил, який вони несуть, зводиться до такого: НАБУ і САП змушують фігурантів справи підписувати угоди про визнання винуватості; тендер був законний, а у слідства немає експертизи на підтвердження переплат.

При цьому кілька матеріалів закінчуються розповіддю про стару справу детектива Вячеслава Халявки, яку той вів ще будучи прокурором Миколаївської області. При цьому детектива намагаються показати як особу «з темним минулим», яка невідомим чином отримала посаду в НАБУ.

А тепер до публікацій:

у вересні на сайті «112 каналу» вийшов текст Олександра Кальченка (на сайті телеканалу про нього написано, що це «молодий журналіст з Одеси. Вивчає політологію в одному з київських вузів. Позаштатний автор текстів для 112.ua») із заголовком «Как попасть в НАБУ, имея сомнительное прошлое». Перша половина тексту – висловлювання адвокатів фігурантів справи по ЮУАЕС про «сумнівну експертизу НАБУ», про те, що тендер не був визнаний недійсним, про «шантаж деяких фігурантів» і примус до укладання угод, «фальсифікацію справи», однак без жодних аргументів, зокрема, щодо нібито корисливих цілей детектива чи прокурора. Друга половина – опис старої справи тоді ще прокурора Халявки;

у жовтні на сайті gazeta.ua виходить матеріал якогось Сергія Крилова, у якому повторюється посил про те, що статистика вироків НАБУ, зокрема, угод про визнання винуватості, є «результатом тиску, а не слідчих дій». Але цього разу вже з більш розгорнутими коментарями адвокатів. Зауважимо, що у «Сергія Крилова» це єдиний текст у gazeta.ua;

цього ж місяця на Youtube-каналі «Євразія Медіа» виходить 20-хвилинний ролик, де повторено ті ж аргументи сторони захисту. А закінчується все тією ж історією про стару справу Халявки;

на початку листопада адвокат Кіма Дмитро Щербина в шоу «Школа корупції» (виходить у соцмережах; «ДетекторМедіа» у червні ц.р. писав про епізод, коли ведуча неправильно називала зарплати працівників НАБУ, завищуючи їх удвічі; нагадаємо також, що ведучий «Школи корупції» Вова Петров у 2010 році вів Twitter кандидата в президенти Арсенія Яценюка, що закінчилося скандалом, коли Петров забув перелогінитися; про себе Петров сам заявляв, що «не приховує, що продажний і за гроші шукає компромат») знову розказував, що правоохоронці використовують угоду зі слідством у якості тиску. «Ним (інструментом угод – ред.) дуже любить зловживати Генеральна прокуратура. Ну і тепер, очевидно, НАБУ у них піді вчилося (зауважимо, що угода укладається з прокурором, а не з детективом – ред.)», – заявив Щербина.

Хто не побачив це шоу у соцмережі, той може натрапити на матеріал новинного формату на from-ua.com із маніпулятивним заголовком, яку передрукувала fraza.ua. Коротше – все «відомі» інформаційні майданчики.

Варто наголосити, що у цих матеріалах деякими даними відверто зманіпульовано. Ось для прикладу три цитати:

Цитата У чому маніпуляція З тексту gazeta.ua: «Відповідно до законодавства, робота НАБУ має бути зосереджена на виявленні фактів корупції серед вищих посадових осіб держави. Натомість у справі про “розкрадання” державних коштів на ЮАЕС немає ані високопосадовців (під домашнім арештом перебуває лише один із відповідальних інженерів станції),..». Відповідно до ст.216 КПК України, до підслідності НАБУ належать злочини, які скоєні не лише топ-посадовцями, а й вчинені іншими службовими особами за умови, що розмір шкоди перевищує 500 мінімальних заробітних плат (на сьогодні – 1,6 млн грн). Крім того, стосовно підозрюваних по справі: окрім інженера АЕС підозру також отримав колишній заступник головного інженера ЮУАЕС, який курував проведення тендерів на станції, – Дмитро Соколов. Він переховується від слідства і наразі оголошений в розшук. З тексту gazeta.ua: «Адвокати відзначають, що тиск відбувається і через незаконні арешти майна фігурантів справи. Нібито задля того, щоб забезпечити гарантії відшкодування ними збитків, детективи НАБУ ініціюють перед судом арешти всього майна, навіть того, яке було набуте задовго до ймовірного скоєння злочину. А це прямо протирічить законодавству». У чому арешт майна підозрюваних у даному провадженні суперечить законодавству – незрозуміло. У КПК жодним чином не згадується така умова, як час набуття майна підозрюваним. Більше того, вказуючи на те, що арешт майна фігурантів справи є незаконним, автор ставить під сумнів у першу чергу ухвали судів першої та апеляційної інстанцій. Варто відзначити, що жодної апеляції на арешт майна адвокати не виграли. Нагадаємо, що відповідно до ст.173 КПК при вирішенні питання про арешт майна суддя обов’язково враховує наявність обґрунтованої підозри особі. Адвокат Артема Кіма Дмитро Щербина у шоу «Школа корупції» заявив: «Артему предлагалось подписать, давайте разговаривать о сделке со следствием, давайте вы на кого-нибудь покажете. Но я как адвокат всячески обрубываю данные предложения». Цікаво, що адвокат не відкидає можливих зловживань з боку представників заводу-виробника, але заперечує будь-які махінації зі сторони представників ЮУАЕС: «Можно говорить о злоупотреблениях возможных со стороны должностных лиц производителя оборудования, но не «Энергоатома». Представники САП на запит «Наших грошей» повідомили, що жодних пропозицій укласти угоду Артему Кіму не висували.

Звісно, у таких нюансах цієї та інших справ НАБУ, яких з кожним днем все більше, ніхто з громадян розбиратися не буде. Адже це займає багато часу і зусиль.

Але є і сумна новина для «розміщувачів» інформації. На суд це не вплине. Бодай тому, що адекватні люди усіх цих бачків не дивляться і не читають. Хіба що можна прозвітувати клієнту: «Ми зробили все що змогли». Тільки неясно, чи принесе це клієнтові радість.

Блог від: Ірина Шарпінська, «Наші Гроші»

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