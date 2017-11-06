Виробник із території заводу Порошенка продав поліції катерів на 18 мільйонів

Національна поліція України 26 вересня за результатами тендеру замовила ТОВ «УМС Марін» катерів на 17,80 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч поставлять дев’ять поліцейських катерів із дворічною гарантією:

три багатофункціональні десятимісні катери Tuna 865 Cabin по 3,03 млн грн.

шість патрульних семимісних катерів Tuna 600 DC AL по 1,45 млн грн.

Обидва типи пофарбують за схемою поліції та оснастять фарою-шукачем «Нічне око», двома стаціонарними радіостанціями Vertex Standart VX-2200, сигнально-гучномовним пристроєм «Стріла 91-30 Led-150», ехолотом Lowranse HDS 12 GEN3, магнітолою, сімома рятувальними жилетами, якірною електролебідкою, датчиком обліку роботи двигуна в мотогодинах тощо. Також у комплектацію входить причіп UMS Boat: для дорожчого катера – моделі 8921.8512, для дешевшого катера – моделі 8912.8512.

Двигуни поставить ТОВ «Адвенчер Ленд», причепи – ТОВ «УМС-Бот», радіостанції – ТОВ «Доля і Ко.Лтд», ехолоти – ТОВ «Навіоніка», а лебідки – ТОВ «Стронжер».

На ринку модель Tuna 600 DC AL без додаткового обладнання коштує 460 тис грн.

За даними прес-служби, перший катер водна поліція отримала ще у жовтні.

Сума угод на два відсотки нижча від очікуваної вартості закупівлі в 18,23 млн грн.

Єдиним конкурентом був згаданий «Адвенчер Ленд» Володимира Кулика і Руслана Полякова, яким керує Віктор Безпалий. Фірма є співзасновником асоціації «Українська асоціація виробників, торгівців та власників водного транспорту».

Компанія «УМС Марін» Володимира Умрилова почала вигравати державні тендери у 2012 році. До того Умрилов торгував катерами через ТОВ «УМС Трейд», яке у 2008-2009 роках отримало підрядів на 13,40 млн грн., та вищеназваний «УМС-Бот» – 16,73 млн грн. у 2008-2011 роках.

У документах і на сайті переможця вказано фактичну адресу виробництва по вул. Електриків, 26, де офіційно зареєстроване ПАТ «Завод «Ленінська кузня». Кінцевими бенефіціарами заводу, нині перейменованого в «Кузню на Рибальському», є президент Петро Порошенко і його соратник, партнер та друг – нардеп від БПП Ігор Кононенко.

«УМС Марін» неодноразово була єдиним суперником «Ленінської кузні» на тендерах.

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