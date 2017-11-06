Виробник із території заводу Порошенка продав поліції катерів на 18 мільйонів

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06 листопадаа 2017

Національна поліція України 26 вересня за результатами тендеру замовила ТОВ «УМС Марін» катерів на 17,80 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч поставлять дев’ять поліцейських катерів із дворічною гарантією:

  • три багатофункціональні десятимісні катери Tuna 865 Cabin по 3,03 млн грн.
  • шість патрульних семимісних катерів Tuna 600 DC AL по 1,45 млн грн.

Обидва типи пофарбують за схемою поліції та оснастять фарою-шукачем «Нічне око», двома стаціонарними радіостанціями Vertex Standart VX-2200, сигнально-гучномовним пристроєм «Стріла 91-30 Led-150», ехолотом Lowranse HDS 12 GEN3, магнітолою, сімома рятувальними жилетами, якірною електролебідкою, датчиком обліку роботи двигуна в мотогодинах тощо. Також у комплектацію входить причіп UMS Boat: для дорожчого катера – моделі 8921.8512, для дешевшого катера – моделі 8912.8512.

Двигуни поставить ТОВ «Адвенчер Ленд», причепи – ТОВ «УМС-Бот», радіостанції – ТОВ «Доля і Ко.Лтд», ехолоти – ТОВ «Навіоніка», а лебідки – ТОВ «Стронжер».

На ринку модель Tuna 600 DC AL без додаткового обладнання коштує 460 тис грн.

За даними прес-служби, перший катер водна поліція отримала ще у жовтні.

Сума угод на два відсотки нижча від очікуваної вартості закупівлі в 18,23 млн грн.

Єдиним конкурентом був згаданий «Адвенчер Ленд» Володимира Кулика і Руслана Полякова, яким керує Віктор Безпалий. Фірма є співзасновником асоціації «Українська асоціація виробників, торгівців та власників водного транспорту».

Компанія «УМС Марін» Володимира Умрилова почала вигравати державні тендери у 2012 році. До того Умрилов торгував катерами через ТОВ «УМС Трейд», яке у 2008-2009 роках отримало підрядів на 13,40 млн грн., та вищеназваний «УМС-Бот» – 16,73 млн грн. у 2008-2011 роках.

У документах і на сайті переможця вказано фактичну адресу виробництва по вул. Електриків, 26, де офіційно зареєстроване ПАТ «Завод «Ленінська кузня». Кінцевими бенефіціарами заводу, нині перейменованого в «Кузню на Рибальському», є президент Петро Порошенко і його соратник, партнер та друг – нардеп від БПП Ігор Кононенко.

«УМС Марін» неодноразово була єдиним суперником «Ленінської кузні» на тендерах.

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