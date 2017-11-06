Співмешканка Журила отримала 10 мільйонів «СхідГЗК» на перевезення уранової руди

ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» 29 вересня за результатами тендеру замовило ТОВ «Темп» перевезення уранової руди на 9,80 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

У вересні-грудні перевезуть 70 тис т уранової руди з Новокостянтинівської шахти на Інгульську шахту і 20 тис т інертних матеріалів назад. Відстань в один бік складає 55 км.

Перевезення тонни руди коштує 129 грн. (2,34 грн. за тоннокілометр), інертних матеріалів – 40 грн. Це відповідає січневим цінам аналогічних послуг від цього ж виконавця.

Ціна угоди на 0,008%, або 800 грн. нижча від очікуваної вартості закупівлі.

Єдиним конкурентом традиційно було жовтоводське ПП «Гідромонтаж» Віктора Карастоянова, причому обидва учасники не знижували ціну під час аукціону.

Власниками «Темпу» нині є Жанна Григоренко та Анатолій Лісковський.

До літа 2011 р. разом із ними частку в фірмі мав Руслан Журило, екс-заступник директора «СхідГЗК», а зараз – відсторонений керівник ДП «Об’єднана гірничо-хімічна компанія».

Раніше Григоренко була прописана разом із Журилом.

Крім того, від створення «Темпу» у 2002 р. і до 2011 р. співвласником був Ігор Ведута, котрий разом із Журилом відомий як співзасновники благодійного фонду ім. Віктора Замули «Наше місто».

Із вересня 2011 р. «Темп» є фактичним монополістом тендерів «СхідГЗК» на перевезення. Усього він отримав підрядів на 142,00 млн грн., всі – у «СхідГЗК», крім одного в «ОГХК».

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | Атом, Транспорт