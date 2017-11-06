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Податкова перевіряє як підприємства з ознаками фіктивності потрапили до реєстру постачальників «Укроборонпрому»

06 листопадаа 2017

Суд надав доступ Державній фіскальній службі в Хмельницькій області з можливістю вилучення до документів Державного концерну «Укроборонпром», які стосуються включення до реєстру кваліфікованих постачальників ТОВ «Виробниче підприємство «Патріот» та ТОВ «Талюрі». Так ухвалив Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області.

З клопотання ДФС відомо, що в рамках кримінального провадження №22016240000000023 від 14.06.2016 року службові особи ДП «Шепетівський ремонтний завод» підозрюються в ухилянні від сплати податків в 2015 році шляхом проведення операцій з закупівлі товарів у  низки фірм з ознаками фіктивності. Це були ТОВ «Талюрі», ПП «Янтра Трейдінг», Корпорація «Обєднання підприємств «Марс», ТОВ «Сістемінжинірінгменеджмент», ТОВ ВКП «Дипломат», ТОВ «Сфера»  та фізособа-підприємець.

Товари за цими операціями фактично не поставлялися.Слідство встановило, що в квітні-червні 2015 року посадовці «Шепеітвський ремонтний завод» шляхом складання фіктивних бухгалтерських документів заволоділи грошима підприємства в сумі 1,85 млн грн. Гроші були легалізовані через перерахунок їх підприємствам з ознаками фіктивності.

Податківці стверджують, що серед підприємств з ознаками фіктивності, від яких формувався податковий кредит держпідприємства, є ТОВ «ВП «Патріот» та ТОВ «Талюр». За показами співробітників «Шепетівський ремонтний завод», ці фірми були внесені до реєстру кваліфікованих постачальників ДК «Укроборонпром». Саме надання статусу «кваліфікований» вищевказаним підприємствам послужило передумовою «Шепетівський ремонтний завод» для співпраці з вказаними підприємствами.

В суді податківці клопотали про доступ «Укроборонпрому» з можливістю вилучення до документів, на підставі яких було включено до реєстру кваліфікаційних постачальників ВП «Патріот» та «Талюр». Суд це клопотання задовольнив.

ВП «Патріот» належить шотландській «Морфо Глобал ЛП», один відсоток в уставному фонді у мешканця Дніпра Євгена Немировича. Сама фірма прописана  в Констянтиновці Донецької області, її керівником є Олена Хомкалова. До весни 2017 року власником фірми був Петро Клімчук.

«Талюрі» зареєстроване в Харкові на Михайла Дикого, керівник – Євген Худишкін.

З 2013 року «Шепетівський ремонтний завод» очолює Олег Туринський, якому в серпні 2015 року указом президента було присвоєно звання «Заслужений працівник промисловості України».

Гендиректором ДК «Укроборонпром» є Роман Романов, який раніше керував президентською кампанією Петра Порошенка в Херсонській області. До виборів Романов займався продажем авто, в тому числі корпорації «Богдан» першого заступника секретаря СНБО Олега Гладковського, який на цій посаді курує діяльність оборонно-промислового комплексу. Раніше співвласником «Богдану» був Петро Порошенко.

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