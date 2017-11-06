Оточення Остапчука і Кернеса розіграло 63 мільйони Києва на італійську прибиральну електротехніку

КО «Київзеленбуд» КМДА 1 листопада за результатами тендеру замовило ТОВ «Клімтехінвест» техніки на 63,02 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч поставлять прибиральну техніку з Італії 2017 р. в.:

4 вакумно-підмітальних електричних машин Tenax Electra 2.0 із баком для води на 400 л та бункером на 1 500 л по 8,94 млн грн.

3 вакумно-підмітальних електричних машин Tenax Electra 1.0 із баком для води на 90 л та бункером на 360 л по 4,70 млн грн.

10 електричних дорожніх пилососів TSM Itala 135 по 1,32 млн грн.

Вони мають свинцево-кислотні акумулятори та автономно працюють протягом 8 годин.

Товар оплатять протягом двох місяців після поставки. Гарантійний строк складає рік.

Нещодавно «Київзеленбуд» замовив «Клімтехінвесту» дизельні вакумно-підмітальні машини RCM Patrol із баком для води на 220 л та бункером на 730 л по 3,35 млн грн.

Ціна нинішньої угоди на 3% нижча від очікуваної вартості закупівлі у 64,98 млн грн.

Єдиним конкурентом було ТОВ «Автоком» із такими ж машинами та пилососом Tenax Max Wind, причому ніхто не знижував ціну під час аукціону.

Харківський «Клімтехінвест» зі статутним капіталом 1 тис грн. оформлений на Олександра Некіпєлова. Він раніше керував ТОВ «Лоска» з оточення Віктора Остапчука – екс-начальника ДП «Південна залізниця» і нардепа від партії «Відродження» (раніше – Партія регіонів). У 2015 році першим номером у списку «Відродження» у Харківську міськраду йшов мер Харкова Геннадій Кернес.

Усього з 2013 року «Клімтехінвест» виграв тендерів на 143,48 млн грн. У «Віснику держзакупівель» він отримував підряди виключно у «Південної залізниці» та ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», а у «Прозорро» – виключно у «Київзеленбуду» та СКП «Харківзеленбуд» Харківської міськради.

«Автоком» із Харкова належить киянину Юрію Ігнатку і харків’янам Вадиму Євтюшкіну та Ігорю Аріху. Останній – депутат Харківської міськради, соратник Кернеса та фігурант історій про виділення безкоштовно землі в Харкові за кооперативною схемою.

Юрій Ігнатко разом з Іваном Тюпою і Миколою Сибірцевим володіє ТОВ «Авеста-Буд», чиїм підписантом є Сергій Велигоша, якого теж пов’язують із земельними махінаціями у Харкові. Власником цієї фірми раніше був Василь Ігнатко, екс-депутат Закарпатської облради від Партії регіонів.

Євтюшкін також володіє АТЗТ «Автомар », ТОВ «Автомар Трейд» та ПП фірма «Соломєя» сам і ТОВ «ЕМІ-Україна» Семеном Циганком і тим же Аріхом.

Загалом із 2011 року суперник виграв тендерів на 67,00 млн грн., майже всі – у підприємства Харківської міськради.

Керівником «Київзеленбуду» у серпні 2016 року став Михайло Наконечний. У 2000-х роках він працював у фірмах, пов’язаних із головою Шевченківської РДА Віктором Пилипишиним («Стоїк-плюс»), був помічником нардепа Пилипишина від Блоку Литвина.

Напередодні призначення керівником комунального об’єднання він був директором ГО «Розвиток інноваційних технологій та впровадження енергозбереження», якою зараз керує Сергій Тарима. Ця громадська організація виконує функції громадської приймальні депутата Київради Костянтина Ялового (фракція «Єдність»), а Тарима є його помічником. Костянтин Яловий є сином колишнього секретаря Київради Володимира Ялового і зятем того ж Пилипишина. Костянтин Яловий також працював у фірмах Пилипишина.

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