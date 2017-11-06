Голову облДержгеокадастру, який був помічником нардепа Денисенка, підозрюють у вимаганні хабарів у фермерів

Головного земельника Франківщини Руслана Копчу та його родича підозрюють у створенні схеми поборів з підприємців та начальників районних відділів Держгеокадастру. Про це написала Марія Гаврилюк у виданні «Курс», використовуючи інформацію СБУ та Реєстру судових рішень.

На початку квітня СБУ в Івано-Франківщини повідомила, що один з керівників головного управління облДержгеокадастру систематично вимагав гроші з фермерів за передачу в оренду сільгоспугідь.

«Посадовець встановив таксу – сто доларів за один гектар. Як посередника для отримання грошей зловмисник задіяв свого родича, з яким проживав в одній квартирі», – йшлося в повідомленні.

В СБУ також розповіли, що при обшуках місця проживання хабарників вилучили $24 тис та 55 тис грн.

Видання знайшло в судовому реєстрі кілька ухвал, які з’явилися наприкінці жовтня, і встановило основних фігурантів справи. Йдеться про начальника Держгеокадастру в Івано-Франківській області Руслана Копчу та чоловіка його сестри Валентина Гулака. Досудове розслідування проводить військова прокуратура Івано-Франківського гарнізону.

Слідчі встановили, що Гулак двома траншами отримав від фермера хабар на загальну суму 22 тис. грн і $400 (у лютому та травні). За ці гроші Гулак мав домовитися з Копчею про видачу підприємцю дозвільних документів на розробку проектів землеустрою та подальшого отримання в оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення у Рогатинському районі.

Правоохоронці провели обшук у службовому кабінеті Копчі та вилучили ноутбук, факсимільну печатку з його підписом та дві недійсні печатки старого зразка. А Гулаку обрали запобіжний захід – взяли під варту із правом внесення застави 1,6 млн грн. Суд також наклав арешт на його будинок та земельну ділянку у Київській області. Суму застави затриманий не оскаржував і невдовзі сплатив.

Правоохоронці також вважають, що керівники Держгеокадастру в області налагодили систему вимагання хабарів за оформлення права оренди сільгоспділянок, а також постійно збирали гроші з підпорядкованих працівників.

У телефоні Гулака слідчі знайшли номер банківської картки батька начальника облДержгеокадастру Івана Копчі. Встановлено, що на цю картку підприємці перераховували гроші. Також слідчі встановили, що начальники райвідділів Держгеокадастру в області перераховували кошти на особисті карткові рахунки Гулака та вже колишнього начальника відділу у Тисменицькому районі ГУ Держгеокадастру в Івано-Франківській області Тараса Красняка. Він звільнився нещодавно.

Крім того, правоохоронці встановили, що Копча та Гулак скеровували осіб, які зверталися до облДержгеокадастру та його терпідрозділів, до певних підприємців та підприємств, які надають послуги з оформлення документів для подальшого отримання в оренду сільгоспділянок. Оформляти документи заявників змушували у ФОПів Наталії Зайко та Сергія Озерова, а також у ТОВ «Тех-проект» Озерова. Копча з Гулаком прямо впливали на їх діяльність.

Копчу призначили начальником облДержгеокадастру у квітні 2015 року. Торік невідомі молодики облили його зеленкою і вимагали написати заяву на звільнення. Нападники звинуватили земельника в тому, що він блокує виділення ділянок учасникам АТО. Копча досі очолює Держгеокадастру в Івано-Франківській області.

Гулак та Копча були помічниками народного депутата від БПП «Солідарність» Вадима Денисенка, який у 2017 році став представником уряду в парламенті.

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