Фірму, якій у Жебрівського злили 12 мільйонів, після публікації «НГ» переписали на оточення Близнюка та «БППшника»

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ТОВ «ЮСС-Транзит», якому в серпні Департаменту екології та природних ресурсів Донецької ОДА замовив реконструкцію парку за 11,64 млн грн., до закінчення виконання робіт змінило власників, керівництво та  юридичну адресу.

Зміни до Єдиного держресєстру були внесені після публікації «Наших грошей» про перемогу на тендері «ЮСС-Транзит», яка відбулася, в тому числі, завдяки зміненій тендерній документації Департаменту екології та природних ресурсів про необхідність працевлаштування працівників-переселенців.

30 серпня фірмі було перераховано 3,42 млн грн. авансу і після цього в жовтні замість Юрія та Людмили Криклій  новим власником фірми стала Ірина Погорєлова. Директором замість Юрія Криклія став Юрій Кошевий, новою юридичною адресою стало смт. Біленьке під Краматорськом (вул. Ольги Кобилянської, 3), раніше фірма була прописана в самому Краматорську.

Нова власниця «ЮСС-Транзит» – 61-річна Ірина Погорєлова, декілька років тому очолювала ТОВ «Культурно-розважальний центр Віндзор» в Краматорську, власником якого на той час був Шило Іван Федорович. Людина з таким ПІБ раніше займала посаду комерційного директора ПАТ «Старокраматрський машинобудівний завод», де найбільшим власником пакету акцій вказана офшорна компанія «Ганадо трейд, інк». Бенефіціарами заводу є син екс-міністра ЖКГ Анатолія Близнюка – Сергій Близнюк та Людмила Ульященко. Остання нині є помічником народного депутата (БПП) Максима Єфімова, який раніше був членом наглядової ради «Старокраматорського машбудзоводу». Зараз Єфімов є президентом ПАТ «Енергомашспецсталь», де заступником гендиректора працює Сергій Близнюк, а Ульященко наразі займає посаду директора з економічних питань.

Бізнес-партнером Шила в «Культурно-розважальний центр Віндзор», яке раніше очолювала Погорєлова, нині є Володимир Душкова, який в 2006-2007 роках  був помічником нардепа Артема Пшонки – сина екс-генерального прокурора Віктора Пшонки.

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05.11.2017

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