«Делойт» за 42 мільйони проведе аудит і перевірить газові контракти «Нафтогазу» за два роки

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ПАТ «НАК «Нафтогаз України» 2 листопада за результатами тендеру замовило ПрАТ «Делойт енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані» послуги фінансового аудиту та перевірки фінансово-господарської діяльності на 41,80 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До 30 червня 2019 року виконають:

  • огляд проміжної окремої фінансової звітності згідно МСФЗ за дев’ять місяців 2017 та 2018 років,
  • аудит річної окремої фінансової звітності згідно МСФЗ за 2017 та 2018 роки,
  • аудит річної консолідованої фінансової звітності згідно МСФЗ за 2017 та 2018 роки (разом з усіма філіями, дочірніми підприємствами і господарськими товариствами),
  • перевірку фінансово-господарської діяльності.

Під перевіркою мається на увазі складання двох атестаційних звітів із питань закупівель за серпень-грудень 2017 року і за 2018 рік для передачі в МБРР (детальний опис додано). Вона стосується індивідуальних договорів, укладених до рамкових договорів про поставку газу з європейськими постачальниками за результатами проведених процедур закупівлі.

Ціна угоди на вісім відсотків нижча від очікуваної вартості закупівлі

У торгах також брали участь ТОВ «Бейкер Тіллі Україна» і ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги», яке єдине знизило ціну під час аукціону на шість відсотків.

«Делойт енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані» представляє в Україні компанію «Deloitte Touche Tohmatsu» із «великої четвірки».

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