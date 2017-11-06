«Делойт» за 42 мільйони проведе аудит і перевірить газові контракти «Нафтогазу» за два роки

ПАТ «НАК «Нафтогаз України» 2 листопада за результатами тендеру замовило ПрАТ «Делойт енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані» послуги фінансового аудиту та перевірки фінансово-господарської діяльності на 41,80 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До 30 червня 2019 року виконають:

огляд проміжної окремої фінансової звітності згідно МСФЗ за дев’ять місяців 2017 та 2018 років,

аудит річної окремої фінансової звітності згідно МСФЗ за 2017 та 2018 роки,

аудит річної консолідованої фінансової звітності згідно МСФЗ за 2017 та 2018 роки (разом з усіма філіями, дочірніми підприємствами і господарськими товариствами),

перевірку фінансово-господарської діяльності.

Під перевіркою мається на увазі складання двох атестаційних звітів із питань закупівель за серпень-грудень 2017 року і за 2018 рік для передачі в МБРР (детальний опис додано). Вона стосується індивідуальних договорів, укладених до рамкових договорів про поставку газу з європейськими постачальниками за результатами проведених процедур закупівлі.

Ціна угоди на вісім відсотків нижча від очікуваної вартості закупівлі

У торгах також брали участь ТОВ «Бейкер Тіллі Україна» і ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги», яке єдине знизило ціну під час аукціону на шість відсотків.

«Делойт енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані» представляє в Україні компанію «Deloitte Touche Tohmatsu» із «великої четвірки».

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