Замголови РДА, який за рахунок підприємця гасив борги за електроенергію «Дніпра-1», звільнений від покарання

Суд визнав колишнього першого заступника голови Петриківської районної державної адміністрації (Дніпропетровська обл.) Дмитра Недвигу винним у шахрайстві і призначив йому 240 годин громадських робіт, однак звільнив його від призначеного покарання у зв’язку із закінченням строку давності (3 роки). Про це свідчить вирок від 24 жовтня.

Суд визнав доведеним, що Недвига шляхом зловживання довірою місцевого підприємця незаконно заволодів його коштами у сумі 15 800 грн.

Як встановив суд, у вересні 2014 року підприємець перерахував на користь Недвиги 20 тис грн за отримання в оренду майже 25 га ріллі. Перерахунок відбувся на карту не самого Недвиги, а його підлеглої з РДА, яка не знала хто і навіщо перераховує начальнику гроші. З отриманих коштів чиновник 4200 грн перерахував на розроблення технічної документації по ділянці, а решту 15800 грн – перерахував як погашення боргу за спожиту електроенергію добровольчим батальйоном «Дніпро-1».

Недвига вину не визнав. Він пояснив суду, що «у 2014 році керівництво області райдержадміністрації була поставлена задача в усній формі щодо надання всілякої допомоги добровольчому батальйону «Дніпро-1». Вказаним питанням він займався особисто: збирав фермерів району та небайдужих людей та пояснював про потреби батальйону. Силами вказаних осіб підтримувалася життєдіяльність батальйону, в тому числі здійснювалася оплата за використану ним електроенергію. Недвига стверджує, що до вказаних 15,8 тис грн він додав ще особистих близько 9 тис грн, щоб оплатити борг за електроенергію. Суду він надав квитанцію про сплату 12.11.2014 24 тис грн заборгованості.

Голова Петриківської РДА Андрій Столбченко підтвердив, що за усною вказівкою керівництва області Недвига за його дорученням організовував допомогу батальйону «Дніпро-1», яка полягала в тому, що фермери Петриківського району поставляли їм продукти харчування, будівельні матеріали, а також сплачували рахунки за спожиту електроенергію.

Батальйон «Дніпро-1» розмістився на ділянці Міноборони у будівлях бази, що належить приватному підприємству. Потерпілий підприємець збирався викупити цю базу у ПП і на час, коли з РДА його попросили розмістити там батальйон, він вже управляв нею. При цьому була домовленість, що він передає базу, але перестає сплачувати кошти на її утримання.

За словами підприємця, навесні 2014-го Недвига звернувся до нього з пропозицією взяти в оренду 25 га. При цьому треба було сплатити 20 тис грн – як йому пояснив чиновник, в цю суму входили кошти на розробку проекту відведення та внутрішньо-адміністративні витрати (папір, допомога дитячому садочку тощо). Підприємець звернувся до правоохоронних органів із заявою у листопаді того ж року, після того як оформлення договору оренди почало затягуватися, а натомість з’явилися натяки Недвиги, що можливо для позитивного вирішення питання треба буде сплатити ще 10-20 тис. грн.

У підсумку 30.04.2015 Недвига видав розпорядження про передачу Демському в оренду земельної ділянки терміном на 10 років, а 15.05.2015 вони уклали відповідний договір. При цьому додаткових коштів Недвизі він не сплачував та останній від нього їх сплати не вимагав.

Слідство доказувало, що це був хабар, за який Недвизі у разі визнання винним загрожувало до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Втім, суд дійшов висновку, що підприємець при перерахуванні грошей не усвідомлював, що дана винагорода є неправомірною, у зв’язку з чим суд вважає, що склад злочину, передбачений ч. 3 ст. 368 КК України, відсутній. При цьому суд зауважив, що посилання Недвиги на те, що він використав отримані кошти не у власних інтересах, не має значення для кваліфікації, оскільки суб’єктивною стороною даного злочину є його корислива мета. Недвига визнаний винним по ч.1 ст.190 КК.

Дмитро Недвига виконував обов’язки голови Петриківської РДА в періоди з 01.04.2014 по 05.04.2014, з 11.04.2014 по 24.04.2014, з 07.04.2015 по 14.06.2015.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | Армія, Важливо, Корупція, Приват, Прокуратура, Суди