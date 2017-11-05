За 51 мільйон реконструюють старезну сільську школу на Рівненщині

Департамент з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації 26 жовтня за результатами тендеру замовив ТОВ «Стиль-Декор» реконструкцію школи у с. Жобрин Рівненського району за 51,16 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2019 р. реконструюють збудовану в 1947 р. будівлю школи по вул. Центральній, 3, влаштують інженерні мережі, придбають устаткування та меблі, благоустроять територію. Гарантійний строк становить десять років.

За підсумковою відомістю ресурсів, ціни розчинів не перевищують 1 070 грн./куб. м, бетонів – 1 241 грн./куб. м, цегли – 2 609 грн./тис шт., гарячекатаної арматурної сталі – 15 155 грн./т (тут і далі тендерні ціни вказано без ПДВ і доставки).

Бортові камені БР.100.30.15 куплять по 126 грн./шт., кабель АШВ-10-3/70 – по 211 грн./м, асфальтобетон щільний дрібнозернистий типу А марки 1 – по 1 217 грн./т.

Вищевказані ціни відповідають ринковому рівню та іншим тендерам.

Природний рядовий пісок коштує 248 грн./куб. м, що дорожче від середньої ринкової ціни піску без ПДВ і доставки у 100-150 грн./куб. м.

Установку Кубо-20 замовили за 555 тис грн. У 2010 р. їх продавали по 14 500 євро у підземному / наземному виконанні з пластику або 20 тис євро у наземному / напівзаглибленому виконанні з монолітного залізобетону з ПДВ.

Крім того, блочно-модульна котельня обійдеться у 1,35 млн грн.

На заробітну плату піде 4,50 млн грн., тобто дев’ять відсотків загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще відсоток – 603 тис грн.

Ціна угоди на два відсотки нижча від очікуваної вартості закупівлі в 52,15 млн грн.

ПВКП «Фіалка» пропонувало на 14% нижчу ціну, але не подало вчасно документи переможця, тож його пропозицію відхилили.

Дорожчим конкурентом було ТОВ «Луцьккомунбуд» Віктора Швеця зі статутним капіталом 1 тис грн., яке не знижувало ціну на торгах. Усього з жовтня 2015 р. воно виграло тендерів на Рівненщині й Волині на 98,50 млн грн.

Рівненський «Стиль-Декор» зі статутним капіталом 4 500 грн. належить Вірі Рожчук, директором є Ігор Мельник. Уся будівельна техніка фірми орендована у ПАТ «Мехбудсервіс» Віктора Богданця.

Рожчук також володіє ТОВ «Академія безпеки «Альфа» з Олександром Черкасом і Надією Ясінською, ТОВ «Єврошпон Смига +» із депутатом Костопільської міськради від «Самопомічі» Андрієм Коренчуком, Володимиром Лєбєдєвим і Михайлом Чикуном, ТОВ «Укр-Тест-Авто» з Оленою Булавською, ТОВ «Альфа-Хімпром» із Миколою Цупруком, а також ПП «Альфа-Метал». Ці компанії зареєстровані за однією адресою з переможцем по вул. Мазепи, 4А/6А, офіс 303 або в сусідньому офісі 302.

До кінця 2012 р. фірма була записана на Олександра Рожчука, відомого як співзасновник Рівненської обласної ГО «Комбат Самбо» разом із вищезгаданим бізнесменом Цупруком.

Із 2012 р. переможець отримав підрядів виключно на Рівненщині на 374,51 млн грн.

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