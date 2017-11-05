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Селищна рада на Донбасі буде обігрівати школи вугіллям на чверть дорожчим від шкіл району

05 листопадаа 2017

Черкаська селищна рада (Слов’янський район Донецької області) 26 жовтня за результатами відкритих торгів уклала договір з ФОП Зайцев Ростислав Володимирович щодо поставки вугілля за 1,14 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

На жовтень-листопад замовлено 448 т кам’яного вугілля марки ГК 0-100 (зольність 18,4%, вологість – до 10%) для восьми загальноосвітніх навчальних закладів по 2 549 грн/т.

За даними «Прозорро», «Центр з обслуговування закладів освіти Слов’янського району» (Донецька область) замовив в квітні 668 т вугілля цієї ж марки з ідентичними характеристиками у ТОВ «Валекта» (виробництво – ТОВ «Світ СР»). Після укладання додаткових угод станом на 20 вересня це вугілля коштувало 1 896 грн./т, або на 26% дешевше від ціни закупівлі Черкаської сільради.

Уродженець міста Єнакієве Донецької області Ростислав Зайцев нині прописаний у Дніпрі. За даними «Прозорро», з листопада 2016 по жовтень 2017 Зайцев підписав 15 договорів на загальну суму 4,95 млн грн.

В тендерній пропозиції він прикріпив також копію Довідки про взяття на облік платника податків, однак, за формою № 4-ОПП, яка втратила чинність ще у березні 2017 року (Зайцев завантажив документи у жовтні).

Єдиним конкурентом переможця на торгах був ФОП Алаєва Тетяна Олексiiвна з дорожчою на 1% пропозицією. Основний вид діяльності Алаєвої – виробництво ігор та  іграшок. В тендерній пропозиції вона два архіви з документами, один з яких під паролем, інший – пошкоджений.

Ростислав Зайцев купує вугілля у підприємця Віти Неровної, яка мешкає у Добропіллі Донецької області. Протягом останніх місяців Неровна отримувала замовлення від бюджетних установ за прямими договорами, при цьому неодноразово змінювала мобільні номери. Один з них –  0972310395, веде до інших підприємців з Донеччини – Валентини Коровяки, Марини Симоненко, Катерини Чиркової та дніпрянки Інни Сідаш. Цей же номер використовувала відповідальна за публічні закупівлі Мирнодолинської сільради (Донецька область) Людмила Криклива, віддаючи замовлення згадуваним Марині Симоненко та  Валентині Коровяці.

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