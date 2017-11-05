Французький «АрселорМіттал» поставить «Турбоатому» сталі ще на 10 мільйонів

ПАТ «Турбоатом» 28 вересня уклало угоду з компанією «Industeel France S.A.» (Франція) про закупівлю сталі на 310 тис євро, або 9,64 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч поставлять 64 шт. або 91 т плит розмірами 30х2086х2604 мм, 30х2086х2716 мм, 30х2223х2604 мм та 30х2223х2716 мм із корозійностійкої сталі аустенітного класу марки AISI 316L (EN 1.4404) за стандартом ASTM А240/А240М-15b.

Вони коштують 3 420 євро за тонну. Це на три відсотки дорожче за серпневу ціну від цього ж постачальника, яка становила 3 329 євро за тонну.

Передбачено допуски за ASTM А480 та 100% УЗК-дослідження за SA 578 level B +S1 із двох сторін плити. Полірована лицьова сторона поверхні матиме шорсткість Ra<3,2µm та покриття поліетиленом, а зворотній бік – шорсткість Ra<=6,3µm.

Французька «Industeel France S.A.» є дочірнім підприємством найбільшої металургійної компанії світу «ArcelorMittal».

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