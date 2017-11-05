Енергетики «Укрзалізниці» збираються заплатити за трансформатори втридорога

Філія «Енергозбут» ПАТ «Українська залізниця» оголосила про намір укласти договори з ПП «Тювик» щодо робіт з технічного переоснащення чотирьох тягових підстанцій загальною вартістю 8,59 млн грн. Про це повідомляє «ZБК» з посиланням на систему «Прозорро».

Ринкові ціни значно менші від того, що заплатять залізничники.

Трансформатори ТФЗМ-110 обійдуться «Енергозбуту» по 125 тис грн. за штуку, тоді як їх продають по 45 тис. грн за одиницю. Тендерна ціна на трансформатори напруги НКФ-110 склала 126 тис грн., тоді як вони є у продажу по 43– 48 тис грн.

При цьому, зауважує «ZБК», виробники трансформаторів не змогли б прийняти участь в тендері, оскільки предметом закупівлі є роботи по заміні обладнання тягових підстанцій, які передбачають наявність необхідних дозволів і погоджень.

В одному з тендерів дешевшу пропозицію подало ПП «Арт-Енерго», яке пропонувало трансформатори, дешевші на 35 тисяч кожен з урахуванням доставки. Проте учасник був дискваліфікований тендерним комітетом через те, що встановив на завантажений файл банківської гарантії пароль та не вказав в довідці про персонал інформацію про освіту.

Іншим конкурентом «Тювика» в усіх тендерах стало дніпровське ТОВ «Енрон Сервіс». Різниця пропозицій учасників склала всього 335 гривень, проте «Енрон» первинної цінової заявки не знижував.

За місцем реєстрації ПП «Тювик» (вул. Стрийська, 35А у Сколе) знаходиться міні-готель «У Дем’янів», власником якого є Василь Дем’ян.

Директором та власником ПП «Тювик» зі статутним фондом 200 тис. грн є мешканка Стрия Наталія Лесюк – випускниця Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка.

Від «Наших грошей»:

Торік 9 грудня регіональна філія «Укрзалізниці» «Львівська залізниця» уклала з ПП «Тювик» ряд аналогічних договорів на суму 4,55 млн грн. на роботи з технічного переоснащення ТП Соколики, Розлуч, Добрівляни, Яблонька, а також реконструкцію підстанцій Ясениця та Турка.

Тоді трансформатори струму опорні ТФЗМ-110 123 ІІІ-V 50-100/5 кл.т. 0,2s оплачували по 86-113 тис грн. Лічильники активної енергії SL-7000 купували по 7-9 тис грн.

Різницю в ціні на одне і теж обладнання забезпечила конкуренція на аукціонах між учасниками (ПП «Арт-Енерго», ТОВ «Український центр енергоремонт»). В результаті торгів, фінальна пропозиція «Тювика» щоразу виявлялась найдешевшою, на одному з тендерів фірма перемогла з різницею у 500 грн. З настільки ж нижчою по ціні заявкою «Тювик» обійшов «Енрон Сервіс».

Нагадаємо, у червні цього року стало відомо про затримання у Вінниці начальника регіонального вузла та одного з керівників київського підрозділу «Енергозбуту» під час отримання 250 тис. грн від бізнесмена за укладання корупційної угоди на постачання електроенергії.

Згодом з’ясувалось, що одним із затриманих був замначальника виробничого структурного підрозділу «Київське регіональне відділення філії «Енергозбут» Юрій Світлак, якого у судовому порядку відсторонили від займаної посади.

Як повідомляли «Наші гроші», під час обшуків у межах цієї справи було вилучено так звану «чорну касу», майже мільйон гривень і «чорну» бухгалтерію з обліку отриманих коштів.

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