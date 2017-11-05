8,07 мільярда минулого тижня

05 листопадаа 2017
Шляхопровід в Тернополі, хімія, нафта і автокрани для «Укргазвидобування», вагонні туалети «Укрзалізниці», газ Нацбанку.
З 29 жовтня по 4 листопада в «Прозорро» опубліковано оголошення про результати 21,96 тисяч закупівель на загальну суму 8,07 млрд грн. З цієї суми по десяти найбільших тендерах пройшло 2,04 млрд грн.
|Замовник
|млн. грн.
|Підрядник
|Предмет угоди
|1. ПАТ «Укргазвидобування»
|986,08
|«Petrochemical Systems L.P.»
|Нафта сира, Ефір метил-трет-бутиловий Марки А
|2. ПАТ «Укргазвидобування»
|291,63
|Skywalk Trading OU, Estonia
|Ефір метил-трет-бутиловий Марки А
|3. Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради
|169,00
|ТОВ «Тернопіль Мостобуд»
|Реконструкція шляхопроводу через залізничну колію на вул. Об’їзна в районі вул. Гайової в м.Тернополі
|4. Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця»
|161,84
|ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Ріст»
|запасні частин до пасажирських вагонів
|5. ПАТ «Укргазвидобування»
|116,65
|ПАТ Виробниче Об’єднання «Автотранспортник»
|Кран автомобільний вантажопідйомністю не менше 25 тон з колісною формулою 6х4
|6. Національний Банк України
|65,11
|ТОВ «Енерго-сервісна компанія «ЕСКО-північ»
|Природний газ
|7. Філія «УМГ «Львівтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз»
|64,33
|ТОВ «Норма Плюс»
|Ремонт систем одоризації газу
|8. Спеціалізоване комунальне підприємство «Київтелесервіс»
|63,31
|ТОВ «ВМ Констракшн Україна»
|Створення сервісної мережевої інфраструктури
|9. Служба автомобільних доріг у Херсонській області
|63,08
|ТОВ «Українсько-польське підприємство з іноземними інвестиціями «УПС»
|Поточний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-04-03 Мар’янське – Берислав – /Р-47/ на ділянці км 36+000 – км 43+600 в Херсонській області
|10. Київське комунальне об’єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд»
|63,02
|ТОВ «Клімтехінвест»
|Вакумно-підмітальна електрична машина Tenax Electra 1.0, вакумно-підмітальна електрична машина Tenax Electra 2.0, електричний дорожній пилосос TenaxMaxWind або еквівалент
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