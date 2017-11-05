8,07 мільярда минулого тижня

Шляхопровід в Тернополі, хімія, нафта і автокрани для «Укргазвидобування», вагонні туалети «Укрзалізниці», газ Нацбанку.

З 29 жовтня по 4 листопада в «Прозорро» опубліковано оголошення про результати 21,96 тисяч закупівель на загальну суму 8,07 млрд грн. З цієї суми по десяти найбільших тендерах пройшло 2,04 млрд грн.

Замовник млн. грн. Підрядник Предмет угоди 1. ПАТ «Укргазвидобування» 986,08 «Petrochemical Systems L.P.» Нафта сира, Ефір метил-трет-бутиловий Марки А 2. ПАТ «Укргазвидобування» 291,63 Skywalk Trading OU, Estonia Ефір метил-трет-бутиловий Марки А 3. Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради 169,00 ТОВ «Тернопіль Мостобуд» Реконструкція шляхопроводу через залізничну колію на вул. Об’їзна в районі вул. Гайової в м.Тернополі 4. Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» 161,84 ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Ріст» запасні частин до пасажирських вагонів 5. ПАТ «Укргазвидобування» 116,65 ПАТ Виробниче Об’єднання «Автотранспортник» Кран автомобільний вантажопідйомністю не менше 25 тон з колісною формулою 6х4 6. Національний Банк України 65,11 ТОВ «Енерго-сервісна компанія «ЕСКО-північ» Природний газ 7. Філія «УМГ «Львівтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» 64,33 ТОВ «Норма Плюс» Ремонт систем одоризації газу 8. Спеціалізоване комунальне підприємство «Київтелесервіс» 63,31 ТОВ «ВМ Констракшн Україна» Створення сервісної мережевої інфраструктури 9. Служба автомобільних доріг у Херсонській області 63,08 ТОВ «Українсько-польське підприємство з іноземними інвестиціями «УПС» Поточний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-04-03 Мар’янське – Берислав – /Р-47/ на ділянці км 36+000 – км 43+600 в Херсонській області 10. Київське комунальне об’єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» 63,02 ТОВ «Клімтехінвест» Вакумно-підмітальна електрична машина Tenax Electra 1.0, вакумно-підмітальна електрична машина Tenax Electra 2.0, електричний дорожній пилосос TenaxMaxWind або еквівалент

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | Хіт-парад