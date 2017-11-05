НОВИНИ

05.11.2017

Енергетики «Укрзалізниці» збираються заплатити за трансформатори втридорога

Селищна рада на Донбасі буде обігрівати школи вугіллям на чверть дорожчим від шкіл району

Французький «АрселорМіттал» поставить «Турбоатому» сталі ще на 10 мільйонів

Замголови РДА, який за рахунок підприємця гасив борги за електроенергію «Дніпра-1», звільнений від покарання

8,07 мільярда минулого тижня

За 51 мільйон реконструюють старезну сільську школу на Рівненщині

04.11.2017

Донецька ОДА без тендеру замовила екс-нардепу шиферу для постраждалої Авдіївки на 5 мільйонів

Прикордонники відписали фаворитам чверть мільярда на біометричне обладнання і софт

Урановий комбінат замовив оточенню Дробота сірки на 29 мільйонів за січневою ціною

Одесити приховали ціни будівництва шматка дороги на Дніпровщині за 167 мільйонів

03.11.2017

«Артемсіль» страждає від мера Соледара і його брата

Нацбанк за 65 мільйонів замовив Злочевському газ на наступний рік за жовтневою ціною «Нафтогазу»

Черкаський аеропорт надав в оренду свої площі фірмі, пов’язаній з замгубернатора

Поліція зекономила 1 відсоток на закупівлі мікроавтобусів для бійців за 38 мільйонів

В Покровську ФОПи зі спільним бухгалтером розіграли ремонт школи за 600 тисяч

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Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня 2016 р.)
24.10.2017

Вимоги «Спецтехноекспорту» до розкішних Тойот та Ауді за 10 мільйонів
14.09.2017

Окрема думка судді щодо позову САП по ліцензії Злочевському
10.08.2017

Як формула «Роттердам+» виписана в проекті постанови НКРЕКП
07.07.2017

Тест для бажаючих стати журналістом в «Наших грошах»
01.06.2017

8,07 мільярда минулого тижня

05 листопадаа 2017

Шляхопровід в Тернополі, хімія, нафта і автокрани для «Укргазвидобування», вагонні туалети «Укрзалізниці», газ Нацбанку.

З 29 жовтня по 4 листопада в «Прозорро» опубліковано оголошення про результати 21,96 тисяч закупівель на загальну суму 8,07 млрд грн. З цієї суми по десяти найбільших тендерах пройшло 2,04 млрд грн.

Замовник млн. грн. Підрядник Предмет угоди
1. ПАТ «Укргазвидобування» 986,08 «Petrochemical Systems L.P.» Нафта сира, Ефір метил-трет-бутиловий Марки А
2. ПАТ «Укргазвидобування» 291,63 Skywalk Trading OU, Estonia Ефір метил-трет-бутиловий Марки А
3. Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради 169,00 ТОВ «Тернопіль Мостобуд» Реконструкція шляхопроводу через залізничну колію на вул. Об’їзна в районі вул. Гайової в м.Тернополі
4. Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» 161,84 ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Ріст» запасні частин до пасажирських вагонів
5. ПАТ «Укргазвидобування» 116,65 ПАТ Виробниче Об’єднання «Автотранспортник» Кран автомобільний вантажопідйомністю не менше 25 тон з колісною формулою 6х4
6. Національний Банк України 65,11 ТОВ «Енерго-сервісна компанія «ЕСКО-північ» Природний газ
7. Філія «УМГ «Львівтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» 64,33 ТОВ «Норма Плюс» Ремонт систем одоризації газу
8. Спеціалізоване комунальне підприємство «Київтелесервіс» 63,31 ТОВ «ВМ Констракшн Україна» Створення сервісної мережевої інфраструктури
9. Служба автомобільних доріг у Херсонській області 63,08 ТОВ «Українсько-польське підприємство з іноземними інвестиціями «УПС» Поточний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-04-03 Мар’янське  – Берислав – /Р-47/ на ділянці км 36+000 – км 43+600 в Херсонській області
10. Київське комунальне об’єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» 63,02 ТОВ «Клімтехінвест» Вакумно-підмітальна електрична машина Tenax Electra 1.0, вакумно-підмітальна електрична машина Tenax Electra 2.0, електричний дорожній пилосос TenaxMaxWind або еквівалент

 

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Дніпро Замголови РДА, який за рахунок підприємця гасив борги за електроенергію «Дніпра-1», звільнений від покарання

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04.11.2017

Донецьк Донецька ОДА без тендеру замовила екс-нардепу шиферу для постраждалої Авдіївки на 5 мільйонів

Дніпро Одесити приховали ціни будівництва шматка дороги на Дніпровщині за 167 мільйонів

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