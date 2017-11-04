Урановий комбінат замовив оточенню Дробота сірки на 29 мільйонів за січневою ціною

ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» 27 вересня за результатами тендеру замовило ТОВ «Торговий дім «Еко-Сервіс» сірки на 29,19 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч поставлять 7 300 т гранульованої технічної сірки з умістом основної речовини не нижче 99,98% по 3 999 грн. за тонну. Товар оплатять протягом півроку після поставки.

У січні комбінат замовляв її цьому самому постачальнику за такою ж ціною.

Як і тоді, нині переможець подав паспорти від виробників ТОВ «Каспійгаз» (Росія) і ТОО «Тенгизшевройл» (Казахстан).

За даними джерелах «Наших грошей» на митниці, у вересні 2016 р. «СхідГЗК» імпортував через «Еко-Сервіс» таку російську сірку по $95, або 2 390-2 490 грн./т без ПДВ.

Ще одна її партія тоді була завезена по $125, або 3 237 грн./т без ПДВ. У цьому випадку декларантом була вказана Дніпропетровська торгово-промислова палата.

Ціна угоди на 0,04% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 29,20 млн грн.

Жовтоводський «Еко-Сервіс» належить Ігорю Ведуті – співзасновнику благодійного фонду ім. Віктора Замули «Наше місто» разом із Русланом Журилом, нині відстороненим очільником ОГХК, а до того – замдиректора ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» Сергія Дробота. Дробот зараз очолює державний концерн «Ядерне паливо», куди входить і СхідГЗК.

Свого часу серед засновників фірми було вищезгадана «Енерджі трейд груп», через ланцюжок пов’язана із самим Журилом.

Із 2008 року «Еко-Сервіс» виграв тендерів щонайменше на 1,53 млрд грн., майже всі – у СхідГЗК.

Єдиним конкурентом було харківське ТОВ фірма «Торгсервіс» Бориса Гринька і Сергія Євсєєва зі статутним капіталом 11 800 грн.

Раніше Євсєєв значився кінцевим бенефіціаром ТОВ «Енерго-промислова «Югенергопромтранс» разом із Володимиром Куковальським та Жанною Григоренко.

Зараз номінальним засновником і бенефіціаром «Югенергопромтрансу» є кіпрська компанія «БПК Біомасс Пауер Корпорейшн Лімітед».

Жанна Григоренко була прописана за однією адресою з Русланом Журилом.

Вона володіє ТОВ «Профімед Сервіс» разом із Сергієм і Тетяною Сірими, ТОВ «Техномашінвест» і ТОВ «Темп» із Анатолієм Лісковським.

Фірма «Темп», співвласником якої раніше був сам Журило, з 2011 року є фактичним монополістом тендерів СхідГЗК на перевезення вантажів.

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