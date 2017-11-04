Прикордонники відписали фаворитам чверть мільярда на біометричне обладнання і софт

Військова частина 2428 Державної прикордонної служби України 27 жовтня уклала угоду з АТ «Банкомзв’язок» про модернізацію обладнання за 238,73 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч модернізують ПТК АПК «Гарт-1/П» засобами перевірки біометричних паспортів та спеціальним програмним забезпеченням. Закупівля проводиться на виконання рішення РНБОУ від 12 червня щодо «обов’язкового отримання біометричних даних іноземців та осіб без громадянства, які перетинають державний кордон» і від 10 липня щодо «посилення контролю за в’їздом, виїздом та перебування громадян інших країн та осіб без громадянства на території України». Повний перелік обладнання із цінами наведено у таблиці нижче. Гарантійний строк становить два роки.

Сканери відбитків пальців 3M Cogent CS500e замовили по 60 900 грн./шт. із ПДВ.

На «e-bay» їх продають без аксесуарів і доставки по $600, або 16 125 грн./шт. У Індії залежно від розміру партії вони коштують 45–55 тис рупій, або 18 589-22 720 грн./шт.

Передбачено аванс 70% відповідно до постанови Кабміну від 23 квітня 2014 р. №117.

Ціна угоди на 0,1% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 239,00 млн грн.

Додаткову закупівлю провели за переговорною процедурою для уніфікації, бо фірма «Банкомзв’язок» є розробником та виробником комплексів «Гарт-1/П». Її власником є багамський офшор «Дітел, інк.» («Ditel, inc.»), а директором – Сергій Колосов, наглядову раду очолює В’ячеслав Старіков.

Колосов є автором низки патентів «Банкомзв’язку» з Олександром Грянкою, попереднім керівником фірми Едуардом Щучиком і колишнім заступником начальника управління Департаменту охорони державного кордону ДПСУ та екс-директором Департаменту інформаційних технологій ДМСУ Юрієм Стрижаком.

Найменування Складові Ціна, грн./шт. із ПДВ Кількість, к-т Ціна, грн./к-т. із ПДВ АРМ «Старший зміни» з функцією біометричного контролю, комплект Зчитувач документів «Кондор 7029.110» з вбудованим комп’ютером Intel Core і5; Intel HD Graphics; 240GB SSD;8GB DDR3; Intel 10/100/1000 Network Connection, 2 USB 3.0 ports; 2 USB 2.0 ports Технічні характеристики зчитувача: довжина хвилі інфрачервоного, нм 870 довжина хвилі уф, нм 365 поле зору, мм, не менше 128 х 88 роздільна здатність, dpi, не менше 250 розмір кадру, 2048 х 1536 пікселів зчитування одномірних (Code 128, Code 39, EAN 8/13, ITF ), двомірних (PDF-417) бар-кодів, перехідник mDP-VGA, mDP-DVI, кабель та блок живлення, клавіатура Genius КВ-110Х USB Black CB, маніпулятор «миша» Genius NS 100 USB, Windows 10 Pro 242 532,48 40 364191,04 Монітор 21.5” Philips V-line 223V5LSB, кабель живлення, кабель VGA-VGA 2 900,10 ДБЖ Senso EW2110 UPS, 1000VA, 3 виходи Schuko 4 707,54 Лазерний принтер Canon i-Sensys MF231 + кабель USB 1,8м, кабель живлення, лазерний диск з драйверами 5 698,86 Сканер відбитків пальців CS500e Автоматичне сканування; Режими сканування: (4-4-2) Роздільна здатність: 500 dрі Поле сканування: 81,28 х 76,2 мм Передача даних та живлення: USB 2.0 або 12 В постійного струму, 4А Світлодіодні індикатори: індикація стану , стан та якість зображення відбитків пальців Сертифікати/стандарти: FBI Appendix F/Ingress Protection (IP) 54 complaint/USB-IF certified/FCC/CE/UL, кабель USB 60 900,00 Веб-камера, Logitech HD Webcam C920, розподільча здатність 1280×720 пікселів, кабель USB 2 859,90 Спеціальний програмний модуль розширення до СПЗ «е-ІнспекторПро»- «Гарт-1/П_Інтерпол-пошук» для забезпечення доступу до БД Інтерполу, ліцензія на один комп’ютер 13 152,42 Спеціальний програмний модуль розширення до СПЗ «е-ІнспекторПро» – Тарт-1/П ПТР 90/180», ліцензія на один комп’ютер 10 224,76 Спеціальний програмний модуль розширення до СПЗ «е-ІнспекторПро» – «Гарт-1/П_Відбитки пальців», ліцензія на один комп’ютер 21 214,98 АРМ «Інспектор-С» Зчитувач документів «Кондор 7029.110» з вбудованим комп’ютером Intel Core і5; Intel HD Graphics; 240GB SSD;8GB DDR3; Intel 10/100/1000 Network Connection, 2 USB 3.0 ports; 2 USB 2.0 ports Технічні характеристики зчитувача: довжина хвилі інфрачервоного, нм 870 довжина хвилі уф, нм 365 поле зору, мм, не менше 128 x 88 роздільна здатність, dpi, не менше 250 розмір кадру, 2048×1536 пікселів зчитування одномірних (Code 128, Code 39, EAN 8/13, ITF ), двомірних (PDF-417) бар-кодів, перехідних mDP-VGA, mDP-DVI, кабель та блок живлення, клавіатура Genius КВ-110Х USB Black CB, маніпулятор «миша» Genius NS 100 USB, Windows 10 Pro 242 532,48 284 398114,56 Монітор 21.5” Philips V-line 223V5LSB, кабель живлення, кабель VGA-VGA 2 900,10 ДБЖ Senso EW2110 UPS, 1000VA, 3 виходи Schuko 4 707,54 Сканер відбитків пальців CS500e Автоматичне сканування; Режими сканування: (4-4-2) Роздільна здатність: 500 dрі Поле сканування: 81,28 х 76,2 мм Передача даних та живлення: USB 2.0 або 12 В постійного струму, 4А Світлодіодні індикатори: індикація стану , стан та якість зображення відбитків пальців Сертифікати/стандарти: FBI Appendix F/Ingress Protection (IP) 54 complaint/USB-IF certified/FCC/CE/UL, кабель USB 60 900,00 Спеціальне програмне забезпечення «e-ІнспекторПро» з функціями біометричного контролю, ліцензія на один комп’ютер 42 482,28 Спеціальний програмний модуль розширення до СПЗ «е-ІнспекторПро»- «Гарт-1/П_Інтерпол-пошук» для забезпечення доступу до БД Інтерполу, ліцензія на один комп’ютер 13 152,42 Спеціальний програмний модуль розширення до СПЗ «е-ІнспекторПро» – «Гарт-1/П ПТР_90/180», ліцензія на один комп’ютер 10 224,76 Спеціальний програмний модуль розширення до СПЗ «е-ІнспекторПро» – «Гарт-1/П Відбитки пальців», ліцензія на один комп’ютер 21 214,98 АРМ «Інспектор-К» Термінал «К.ВРТ800»: Intel X5-Z8350 1.44 GHz, ОЗП 4GB DDR3, 64Gb internal memory, MRZ RFID ICAO 9303 сканер, ISO 14443 type A & B, T=CL зчитувач, дисплей 8 дюймів, IPS 1280×800, TouchScreen, камера 2 MPx, WiFi 802.11 b,g,n,a 2,4/5 Ггц Ethernet 10/100M, 3G/GSM/GPRS/EDGE/UMTC, Bluetooth 4.0, GPS, lx micro Usb, lx Sim card slot, 1xmicroSDcard – 32Gb; АКБ 8500 mAh, Windows 10 Pro, сканер відбитків пальців, спеціальний захисний чохол, зарядний пристрій (5В/ЗА), док-станція 96 365,34 423 183439,78 Спеціальне програмне забезпечення «е-ІнспекторПро» з функціями біометричного контролю, ліцензія на один комп’ютер 42 482,28 Спеціальний програмний модуль розширення до СПЗ «е-ІнспекторПро» – «Гарт-1/П ПТР 90/180», ліцензія на один комп’ютер 10 224,76 Спеціальний програмний модуль розширення до СПЗ «е-ІнспекторПро»- «Гарт-1/П_Інтерпол-пошук» для забезпечення доступу до БД Інтерполу, ліцензія на один комп’ютер 13 152,42 Спеціальний програмний модуль розширення до СПЗ «е-ІнспекторПро» – «Гарт-1/П Відбитки пальців, ліцензія на один комп’ютер 21 214,98 Сканер відбитків пальців, для доукомплектації наявних АРМ «Інспектор», типу 4-4-2 (оптичний) ІР54 Сканер відбитків пальців CS500e Автоматичне сканування; Режими сканування: (4-4-2) Роздільна здатність: 500 dрі Поле сканування: 81,28 х 76,2 мм Передача даних та живлення: USB 2.0 або 12 В постійного струму, 4А Світлодіодні індикатори: індикація стану , стан та якість зображення відбитків пальців Сертифікати/стандарти: FBI Appendix F/Ingress Protection (IP) 54 complaint/USB-IF certified/FCC/CE/UL, кабель USB 60 900,00 408 82 114,98 Спеціальний програмний модуль розширення до СГІЗ «е-ІнспекторПро» – «Гарт-1/П_Відбитки пальців», ліцензія на один комп’ютер 21 214,98 Усього: 1 155

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