Одесити приховали ціни будівництва шматка дороги на Дніпровщині за 167 мільйонів

Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області 23 жовтня замовила ТОВ «Автомагістраль-Південь» будівництво автодороги державного значення Р-52 Дніпропетровськ – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка за 166,90 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2018 року збудують чотирисмугову ділянку траси км 7+560 – км 9+460 від с. Лобойківка до межі області довжиною 1,9 км.

Підсумкова відомість ресурсів та кошториси не опубліковані, що не дозволяє порівняти ціни матеріалів із ринковими цінами на предмет можливого завищення.

Гарантійний строк на штучні споруди і земляне полотно складає десять років, на дорожній одяг – три роки, а забезпечення виконання договору – один відсоток його ціни.

На заробітну плату піде 1,06 млн грн., тобто відсоток загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще піввідсотка – 775 тис грн.

Ціна угоди на 0,09% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 167,04 млн грн.

Єдиним конкурентом було ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл», яким володіють Онур Четінджевіз, Ісхан Четінджевіз з Туреччини та львів’янин Олег Фаріон. Останній з 2011 року керує ПП «Глоріо» Олени Караахметоглу, яке управляє рестораном у Брюховичах. При цьому обидва учасники не знижували ціну під час аукціону.

Фірма «Автомагістраль-Південь» належить одеситам Валерію Короткову та Олегу Наливанному. Асфальтобетон переможцю постачатиме ТОВ «Шляховик-97» Олександра Бойка, а послуги частини техніки – ТОВ «Белогві» компанії «Веспарк Бізнес Лтд» із британських островів у Індійському океані. Пересувну випробувальну лабораторію він має власну.

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