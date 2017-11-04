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04.11.2017

Донецька ОДА без тендеру замовила екс-нардепу шиферу для постраждалої Авдіївки на 5 мільйонів

Прикордонники відписали фаворитам чверть мільярда на біометричне обладнання і софт

Урановий комбінат замовив оточенню Дробота сірки на 29 мільйонів за січневою ціною

Одесити приховали ціни будівництва шматка дороги на Дніпровщині за 167 мільйонів

03.11.2017

«Артемсіль» страждає від мера Соледара і його брата

Нацбанк за 65 мільйонів замовив Злочевському газ на наступний рік за жовтневою ціною «Нафтогазу»

Черкаський аеропорт надав в оренду свої площі фірмі, пов’язаній з замгубернатора

Поліція зекономила 1 відсоток на закупівлі мікроавтобусів для бійців за 38 мільйонів

В Покровську ФОПи зі спільним бухгалтером розіграли ремонт школи за 600 тисяч

Харківське АМКУ забанило новачкам «Біле вугілля» на невизначений час, не довівши їх вину

Науковці Авакова за 140 тисяч замовили розробку кулестійких щитів із відеокамерами

Суд виправдав слідчого, якого підозрювали у вимаганні хабара за прикриття справи про ДТП

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02.11.2017

Залізничники купили вугілля у фірми з найдорожчою пропозицією, яка відразу підняла їм ціни ще на 10%

Оточення Святаша розіграло поставку російських автобусів на Донбас за 6 мільйонів

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Одесити приховали ціни будівництва шматка дороги на Дніпровщині за 167 мільйонів

04 листопадаа 2017

Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області 23 жовтня замовила ТОВ «Автомагістраль-Південь» будівництво автодороги державного значення Р-52 Дніпропетровськ – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка за 166,90 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2018 року збудують чотирисмугову ділянку траси км 7+560 – км 9+460 від с. Лобойківка до межі області довжиною 1,9 км.

Підсумкова відомість ресурсів та кошториси не опубліковані, що не дозволяє порівняти ціни матеріалів із ринковими цінами на предмет можливого завищення.

Гарантійний строк на штучні споруди і земляне полотно складає десять років, на дорожній одяг – три роки, а забезпечення виконання договору – один відсоток його ціни.

На заробітну плату піде 1,06 млн грн., тобто відсоток загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще піввідсотка – 775 тис грн.

Ціна угоди на 0,09% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 167,04 млн грн.

Єдиним конкурентом було ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл», яким володіють Онур Четінджевіз, Ісхан Четінджевіз з Туреччини та львів’янин Олег Фаріон. Останній з 2011 року керує ПП «Глоріо» Олени Караахметоглу, яке управляє рестораном у Брюховичах. При цьому обидва учасники не знижували ціну під час аукціону.

Фірма «Автомагістраль-Південь» належить одеситам Валерію Короткову та Олегу Наливанному. Асфальтобетон переможцю постачатиме ТОВ «Шляховик-97» Олександра Бойка, а послуги частини техніки – ТОВ «Белогві» компанії «Веспарк Бізнес Лтд» із британських островів у Індійському океані. Пересувну випробувальну лабораторію він має власну.

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Дніпро Одесити приховали ціни будівництва шматка дороги на Дніпровщині за 167 мільйонів

03.11.2017

Черкаси Черкаський аеропорт надав в оренду свої площі фірмі, пов’язаній з замгубернатора

Донецьк В Покровську ФОПи зі спільним бухгалтером розіграли ремонт школи за 600 тисяч

Харків Харківське АМКУ забанило новачкам «Біле вугілля» на невизначений час, не довівши їх вину

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