Донецька ОДА без тендеру замовила екс-нардепу шиферу для постраждалої Авдіївки на 5 мільйонів

Департамент з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької ОДА 26 жовтня за неконкурентною процедурою замовив ПАТ «Івано-Франківськцемент» шиферу на загальну суму 5,38 млн грн.

Про це повідомляється в системі «Прозорро».

В ОДА пояснила відсутність тендера з закупівлі шиферу нагальною потребою через пошкодження приватного та комунального житлового сектору в Авдіївці.

Замовлено 51870 листів 8-михвильового шиферу параметрами 1130х1750 за ціною 103,86 грн/шт. На ринку ціни на аналогічні листи стартують від 92 грн за штуку.

Фірма зобов’язана за свій рахунок поставити повний об’єм замовлення до 20 листопада, в іншому випадку – платитиме штраф у розмірі 20% від суми непоставленої у строк продукції.

Гарантійний термін експлуатації товару – 10 років з дати виробництва.

Бенефіціарним власником ПАТ «Івано-Франківськцемент» через компанію «CemInWest SA» (Швейцарія) є колишній народний депутат від «Нашої України» Микола Круць (IV-VI скликання). Він же є головою правління компанії.

За інформацією Громадянської мережі «Опора», на парламентських виборах 2012 року Круць на своєму виборчому окрузі обдаровував виборців цементом та шифером з підконтрольного йому «Івано-Франківськцементу». ьНагадаємо, до групи «Івано-Франківськцемент» Круця входить також ТОВ «Івано-Франківськцемент-етерніт». У 2013 році ця компанія через суд отримала дозвіл не відшкодовувати 1,76 млн грн втрат земель сільськогосподарського виробництва у Львівській області (182,7 га), на яких фірма видобувала торф.

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