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В Покровську ФОПи зі спільним бухгалтером розіграли ремонт школи за 600 тисяч

03 листопадаа 2017

Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Покровської районної ради Донецької області 31 жовтня за результатами торгів уклала договір з ФОП Єгоріною Ларисою Олександрівною на проведення капітального ремонту школи  на суму 622 тис грн.

Про це повідомляється в системі «Прозорро»

Передбачено проведення до кінця року капітального ремонту даху Миколаївської ЗОШ, що розташована в с. Миколаївка Покровського району. Кошторис робіт замовником не оприлюднено. Відомо лише, що 60% коштів підрядник отримає в якості передоплати.

ФОП Єгоріна Л.О. зареєстрована з вересня 2016 року в сусідньому місті Мирно град в мкр. Молодіжний, б. 47, кв. 33. Вона  вже уклала 27 договорів на виконання ремонтних робіт на суму 5,70 млн. грн., з яких 26 договорів – із замовниками, розташованими на території Покровського району (школи, дитсадки, центр первинної медико-санітарної допомоги та інші).

Конкурентом ФОП Єгоріної був ФОП Алейников Максим Олександрович, який проживає в сусідньому будинку (м. Мирноград, мкр. Молодіжний, б. 48, кв. 34) і пропозиція якого була на 16% дешевшою. В ході електронного аукціону учасники не зробили жодного кроку на пониження ціни. ФОП Алейников М.О. вирішив не завантажувати в систему «Прозорро» жодних документів, а тому його пропозиція була відхилена замовником.

Алейников вже був декілька разів конкурентом Єгоріної на інших торгах. Наприклад, на тендерах з ремонту приміщень Удачненської ЗОШ та ремонту Новоєлизаветівської ЗОШ  Алейников також не завантажував в систему «Прозорро» документів, через що переможцем торгів визнавалася Єгоріна. Хоча під час допорогої закупівлі робіт з ремонту Ясеновського сільського клубу на суму 45,4 тис грн., де Алейников був єдиним учасником, він завантажив необхідні документи.

Документи Єгоріної та Алейникова могли складатися однією людиною. Наприклад, обидва підприємці мають ідентичну «матеріально-технічну базу»:

Фото Порівняння документів ФОП Єгоріна та ФОП Алейников

Фото Відомості про підприємство ФОП Єгоріна та ФОП Алейников

У Єгоріної та Алейникова спільний бухгалтер Сердюк О. В.

Людина з аналогічними анкетними даними значиться серед засновників мирноградських ТОВ «Фірма СК «Базис» (спільно з Людмилою Магдич та Григорій Орел) та ПП «Адлер» (спільно з Євгеною Травкіною).

В липні цього року «Фірма СК «Базис» Оксани Сердюк склала конкуренцію Єгоріній під час закупівлі робіт з ремонту клубу в с. Новоєлизаветівка Покровського району. Тоді фірма  не завантажила в систему «Прозорро» жодного документу і очікувано програла Єгоріній тендер.

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