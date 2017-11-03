Поліція зекономила 1 відсоток на закупівлі мікроавтобусів для бійців за 38 мільйонів

Національна поліція України 11 жовтня за результатами тендеру замовила ТОВ «Спец-Ком-Сервіс» автомобілів спеціалізованого призначення на 37,61 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

До 22 грудня поставлять 25 мікроавтобусів 2017 р. в. для перевезення особового складу на базі дев’ятимісного Ford Transit LWB Van Євро 6 по 1,50 млн грн.

Це на 20% дорожче від нещодавно придбаних поліцією у цього ж постачальника мікроавтобусів Ford Transit LWB Van Jambo Євро 6 для перевезення ув’язнених.

Вони будуть обладнані кондиціонером, аптечками, вогнегасниками, а також додатково захисними ґратами на вікна, навісним багажником на три відсіки, шафами для обладнання і зброї, відділеннями для дев’ять щитів і дев’ять шоломів, сигнально-гучномовними пристроями, стробоскопами, ноутбуком, знімним жорстким диском на 1 ТБ, шістьма відеокамерами, фарою-шукачем, відеореєстратором, GPS-маяком та радіостанцією УКХ діапазону. Гарантійний строк становить два роки.

Ціна угоди на відсоток нижча від очікуваної вартості закупівлі у 38,04 млн грн.

Єдиним конкурентом було ТОВ «Валідус Спецавто» Андрія Нагорного з мінібусами Renault Master Євро 5, причому обидва учасники не знижували ціну під час аукціону.

Засновниками «Спец-Ком-Сервісу» з Вишневого є директор Сергій Калюш і Михайло Городових. Усього з 2011 року він виграв тендерів на 400,64 млн грн.

Рік тому прокуратура відкрила провадження проти посадовців Нацгвардії, котрі нібито сприяли перемогам «Спец-Ком-Сервісу» на торгах щодо закупівлі автомобільної техніки. Нещодавно суд дозволив слідчим доступ до інформації про рахунки фірми. Крім того, військова частина 3078 намагається через суд стягнути з ТОВ «Спец-Ком-Сервіс» 1,49 млн грн. штрафу.

Замовник завантажив нинішній договір на тиждень пізніше від встановленого законом строку через технічний збій, підтверджений листом-роз’ясненням від ДП «Прозорро».

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