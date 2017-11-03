Науковці Авакова за 140 тисяч замовили розробку кулестійких щитів із відеокамерами

Державний науково-дослідний інститут Міністерства внутрішніх справ України 9 серпня за результатами тендеру замовив ТОВ «Науково виробниче підприємство «Темп-3000» дослідження можливості використання додаткових пристроїв в конструкції кулестійких щитів (шифр «Спарта») за 140 тис грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Закупівлю провели з другої спроби, бо перший тендер відмінили через нестачу учасників.

До грудня розроблять два типи кулестійких щитів із додатковими пристроями:

тип 1 – металеві площею 40 кв. дм масою 25 кг для захисту від куль ПП і ЛПС,

тип 2 – композитні площею 45 кв. дм масою 28 кг для захисту від куль Б-32.

Вони матимуть ударостійку систему відеоспостереження з функціями запису та передачі сигналу он-лайн, яка включає відеокамеру роздільною здатністю 720 p з автофокусом, екран роздільною здатністю 720 p діагоналлю 10″ і зарядний пристрій.

Обидва типи оснастять підтримувальною системою, блоком із чотирьох ліхтарів і тканинними чохлами, тип 1 – протиосколковим підбоєм і комплектом додаткових захисних елементів, а тип 2 – захисним фартухом. Гарантійний строк складає рік.

Після проектування виконавець створить макетні зразки, проведе випробування за розробленою ним методикою, а потім виготовить по одному експериментальні зразки.

На заробітну плату піде 10 тис грн., або 7%, на прибуток – 6 тис грн., або 4% ціни угоди.

Компанія «НВП «Темп-3000» Тамари Романчук, Юрія Євтушенка та Романа Балченка від початку бойових дій на Донбасі є найбільшим постачальником бронежилетів і касок для всіх силових відомств України. Відтоді вона отримала замовлень на 2,45 млрд грн.

На нинішніх торгах ця фірма удвічі знизила свою первинну ціну. Формальна економія виявилась двократною відносно очікуваної вартості закупівлі у 290 тис грн.

Єдиним конкурентом був інший відомий постачальник бронежилетів і касок – ТОВ «Матеріалознавство» Олексія Новікова, Ніни Гаврилюк і керівника Сергія Колядіна, чия ціна впала на третину. Із березня 2014 року з ним уклали угод на 69,72 млн грн.

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