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«Мирноградвугілля» злило 1,5 мільйона фірмі, яку СБУ вважало підконтрольною «ДНР»

03 листопадаа 2017

ДП «Мирноградвугілля» за неконкуретною процедурою уклало угоду з ТОВ «Капіталбудтехнології» щодо виконання водопровідних та санітарно-технічних робіт на суму 1,49 млн грн.

Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Держпідприємство завантажило інформацію про укладання договору 31 жовтня, але сам документ не оприлюднило, оскільки вона була проведена на допорогову суму – нижче від 1,5 млн грн. після яких потрібно проводити відкриті торги і оприлюднювати всю тендерну документацію.

«Капіталбудтехнології» зареєстроване в Харкові на донеччанина Генадія Панова, який є одночасно і директором фірми. До березня поточного року «Капіталбудтехнології» було прописане в окупованому Донецьку. Служба безпеки України в Вінницькій області в рамках кримінального провадження за підозрою в фінансуванні тероризму відносила фірму до переліку підприємств, які підконтрольні самопроголошеній ДНР. Останні клопотання слідчих СБУ по справі, де фігурувало «Капіталбудтехнології», датовані лютим 2016 року.

Відразу після перереєстрації «Капіталбудтехнології» в Харкові воно почало отримувати замовлення від «Мирноградвугілля», загальна сума яких склала вже 8,26 млн грн. Всі угоди підписані за неконкуретною процедурою. Мирноградвугілля – єдиний держзамовник «Капіталбудтехнології».

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