Харківське АМКУ забанило новачкам «Біле вугілля» на невизначений час, не довівши їх вину

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Харківське тервідділення АМКУ 24 жовтня прийняло попереднє рішення про заборону ТОВ «Здравофарм» здійснювати реалізацію дієтичної добавки «Біле вугілля – Здравофарм» дистриб’юторам, аптекам і кінцевим споживачам.

«Здравофарма» також зобов’язана протягом 15 днів з дати отримання рішення АМКУ вжити заходів для зупинки продажу дієтичної добавки «Білий вугілля – Здравофарм».

Рішення про заборону продажу препарату адмінколегія Харківського ТВ АМКУ винесла по скарзі ТОВ «Омніфарма Київ». Ця компанія з 2008 року має права інтелектуальної власності на використання знаку для товарів та послуг «Біле вугілля» і випускає лікарський засіб під назвою «Біле вугілля».

«Біле вугілля – Здравофарм» вийшло на ринок у 2017 році. У рішенні адміколегії вказано, що після цього обсяги реалізації «Білого вугілля» від «Омніфарм» впали з 48 759 одиниць на тиждень (03.07.2017-09.07.2017) до 41 483 одиниць на тиждень (18.09.2017-24.09.2017).

У той же час обсяги роздрібної реалізації дієтичної добавки «БІЛЕ ВУГІЛЛЯ-ЗДРАВОФАРМ» збільшились з початку його реалізації, а саме з 9 одиниць на тиждень (03.07.2017-09.07.2017) до 1 693 одиниць на тиждень (18.09.2017-24.09.2017).

Це рішення Харківського ТВ АМКУ є попереднім, тобто таким, що діє до розгляду адмінколегією питання по суті. Наразі законодавством цей термін розгляду взагалі не регламентований, а відтак заборона на продаж може діяти невизначений термін. При цьому остаточне рішення може бути винесено на користь «Здравофарми», або справа взагалі буде колись закрита через не доведення вчинення порушення відповідачем. Але він нестиме збитки від заборони продажу товару у період розгляду.

У рішенні Харківського ТВ АМКУ не вказано жодних часових рамок щодо розгляду питання. Але повідомляється, що згідно з пунктом 4 статті 50 та абзацом другим частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» невиконання попереднього рішення є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, за яке накладається штраф у розмірі до 10% доходу (виручки) суб’єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.

Попереднє рішення підписав керівник Харківського ТВ АМКУ Ігор Гейда, колишній службовець СБУ, якого підозрювали у зв’язкам з лідером сепаратистського «Оплоту» Жиліним.

В декларації за 2016 рік на Гейду і його дружину Ірину записано дві квартири у Харкові площею 110 кв м і 115 кв м, будинок площею 398 кв м, будинок у Дергачівському районі площею 71 кв м. На дружину зареєстровано автомобіль Lexus NX300H 20015 р.в., хоча в декларації немає жодних даних про її доходи від роботи. Ігор Гейда задекларував 263 тис грн. зарплати у Тернопільському УСБУ.

Основним власником ТОВ «Омніфарма Київ» є Олег Курченко.

«Здравофарма» належить харків’янам Сергію Плису і Артему Марченку. Плис у ТОВ «Астрафарм» є бізнес-партнером Володимира Рижея, одного з власників фірм «Галафарм» і «Людмила-фарм ко».

 

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