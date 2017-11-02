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Залізничники купили вугілля у фірми з найдорожчою пропозицією, яка відразу підняла їм ціни ще на 10%

02 листопадаа 2017

Філія «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» 25 жовтня уклала з ТОВ «Вуглеторфзбагачення» додаткову угоду про підняття ціни вугілля на 10% по угоді загальною вартістю 2,70 млн грн.

Про це повідомляється в системі «Прозорро».

На аукціоні у серпні було п’ять учасників. Замовник послідовно відхилив пропозиції ТОВ «Енерго Прайм» та ТОВ «Вінницяоблпаливо» через не надання повного пакету тендерної документації і обрав переможцем ТОВ «Савіорс».

Фірма «Вуглеторфзбагачення» оскаржила цей вибір переможця в АМКУ через претензії до оформлення банківської гарантії. У ній містилась фраза, що банк сплатить суму, що не перевищує 89 790 грн., тоді як потрібно вказувати точну суму, яку сплатить банк.

За рішенням АМКУ замовник відхилив пропозицію «Савіорс», і залишився з єдиною невідхиленою пропозицією «Вуглеторфзбагачення», яка була найдорожчою на торгах.

6 жовтня «ПЗЗ» уклала з «Вуглеторфзбагаченням» угоду на постачання вугілля ДГ 13-100 по 2 700 грн./т.

А вже 25 жовтня, залізниця оприлюднила додаткову угоду з «Вуглеторфзбагаченням» про підвищення ціни вугілля на 10% – до 2970 грн.

«Вуглеторфзбагачення» зі статутним капіталом 9,4 тис грн. зареєстроване у Нововолинську (Волинська область). Одноосібним власником та керівником з 2012 року є Андрій Раш. Він же зареєстрований підприємцем з основним КВЕДом – «оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням».

Попередніми власниками «Вуглеторфзбагачення» були Микола Трофимович та його син Ігор Трофимович. Останній – колишній депутат Нововолинської міськради від «Партії регіонів», раніше очолював підрозділ «Волиньвуглезбутпостач» ДП «Волиньвугілля». Разом з матір’ю Ніною Трофимович співволодіє ТОВ «Вербена», яке у період 2010-2013 років отримало держпідрядів на понад 110 млн грн. Фірма, зокрема, постачала ДП «Львіввугілля» гірничо-шахтні конвеєри за 21,30 млн грн, розігравши торги зі своєю ж компанією – ТОВ «Агроінвест».

У 2011 році Трофимович співзаснував Нововолинське відділення ВГО «Всеукраїнська асоціація платників податків», яку раніше очолювала мати екс-першого віце-прем’єра Валентина Арбузова.

В одній із довідок, поданих на торги, директор «Вуглеторфзбагачення» повідомив замовника, що фірма при постачанні вугілля використовує вантажівки та водіїв згадуваного «Вербена».

З початку року ТОВ «Вуглеторфзбагачення» отримало держзамовлень на понад 40 млн грн.

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