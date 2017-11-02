НОВИНИ

02.11.2017

Залізничники купили вугілля у фірми з найдорожчою пропозицією, яка відразу підняла їм ціни ще на 10%

Оточення Святаша розіграло поставку російських автобусів на Донбас за 6 мільйонів

«Укроборонпром» рекомендує своєму заводу в Шостці продати BMW, придбаний ним за 1,6 мільйона

Комунальники Маріуполя розіграли між спаринг-партнерами закупівлю труб за півтора мільйона

Західні партнери Пінчука продали «Укргазвидобуванню» російського нафтопродукту на $550 тисяч

Волинський митник, який вимагав хабарі від власника автомобіля «на бляхах», отримав 5 років ув’язнення

За півроку коштовні туалети залізниці від «регіоналів» за 162 мільйони подорожчали на 19%

Після засвітки в ЗМІ пішов у відставку міліціонер, щойно призначений керівником ДАБІ Донеччини

01.11.2017

Королевська мешкає у незадекларованому «офшорному» маєтку вартістю $2 мільйони

Трипільська ТЕС дає 40 мільйонів на переведення одного блоку з антрациту на газове вугілля

Ціну капремонту ліцею в Волновасі задрали до 37 мільйонів і віддали іншому підряднику

КМДА за 42 мільйони замовила новачку шведський комплекс для пакування сміття

Гуркіт тихого розпилу «Укрзалізниці» «смотрящими» і сліпими

Гендиректор «Укроборонпрому» виписав керівнику «Зоря»-«Машпроект» бонусів майже на 2 мільйони

Освітяни Миколаївщини за мільйон купили рекордно дорогий антрацит від терористів ОРДЛО

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Як формула «Роттердам+» виписана в проекті постанови НКРЕКП
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01.06.2017

Західні партнери Пінчука продали «Укргазвидобуванню» російського нафтопродукту на $550 тисяч

02 листопадаа 2017

ПАТ «Укргазвидобування» 18 вересня уклало угоду з компанією «Euromin S.A.» (Швейцарія) про закупівлю широкої фракції легких вуглеводнів (ШФЛВ) на $550 тис, або 14,31 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

За результатами торгів на ТБ «Українська енергетична біржа» цьогоріч поставлять 1 тис т широкої фракції легких вуглеводнів по $550, або 14 306 грн. за тонну.

У березні «УГВ» замовляло цю сировину цьому ж постачальнику по $387, або 10 840 грн. за тонну. В доларах це на 42% дешевше від нинішньої договірної ціни.

Доставку від прикордонного переходу ст. Словечно у Білорусі / ст. Бережесть у Житомирській обл. до ст. Селещина у Полтавській обл. оплачує покупець.

Як пише «Нефтерынок» із посилання на консалтингову компанію «Upecо», в кінці вересня – на початку жовтня держкомпанія імпортувала ШФЛВ виробництва Сургутского УПГ ВАТ «Сургутнефегаз» (Росія) через перевалку «Трансекспедиція», що знаходиться в білоруському Вітебську. За цими даними, навесні виробник був той самий.

Компанія «Euromin S.A.», яку представляє Жерар Дельсад, входить у швейцарсько-голландську групу «Vitol», найбільшого нафтового трейдера світу. Інша фірма цього холдингу – «Arawak Energy Ukraine B.V.» володіє 50% часткою в кіпрському офшорі «Geo-Alliance Oil-Gas Public Limited», який об’єднує низку газовидобувних компаній Віктора Пінчука в Україні.

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Донецьк Комунальники Маріуполя розіграли між спаринг-партнерами закупівлю труб за півтора мільйона

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