Західні партнери Пінчука продали «Укргазвидобуванню» російського нафтопродукту на $550 тисяч

ПАТ «Укргазвидобування» 18 вересня уклало угоду з компанією «Euromin S.A.» (Швейцарія) про закупівлю широкої фракції легких вуглеводнів (ШФЛВ) на $550 тис, або 14,31 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

За результатами торгів на ТБ «Українська енергетична біржа» цьогоріч поставлять 1 тис т широкої фракції легких вуглеводнів по $550, або 14 306 грн. за тонну.

У березні «УГВ» замовляло цю сировину цьому ж постачальнику по $387, або 10 840 грн. за тонну. В доларах це на 42% дешевше від нинішньої договірної ціни.

Доставку від прикордонного переходу ст. Словечно у Білорусі / ст. Бережесть у Житомирській обл. до ст. Селещина у Полтавській обл. оплачує покупець.

Як пише «Нефтерынок» із посилання на консалтингову компанію «Upecо», в кінці вересня – на початку жовтня держкомпанія імпортувала ШФЛВ виробництва Сургутского УПГ ВАТ «Сургутнефегаз» (Росія) через перевалку «Трансекспедиція», що знаходиться в білоруському Вітебську. За цими даними, навесні виробник був той самий.

Компанія «Euromin S.A.», яку представляє Жерар Дельсад, входить у швейцарсько-голландську групу «Vitol», найбільшого нафтового трейдера світу. Інша фірма цього холдингу – «Arawak Energy Ukraine B.V.» володіє 50% часткою в кіпрському офшорі «Geo-Alliance Oil-Gas Public Limited», який об’єднує низку газовидобувних компаній Віктора Пінчука в Україні.

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