За півроку коштовні туалети залізниці від «регіоналів» за 162 мільйони подорожчали на 19%

Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» 30 жовтня за результатами тендеру замовила ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Ріст» запасних частин на 161,84 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч поставлять 150 комплектів власного виробництва для туалетів пасажирських плацкартних вагонів по 1,08 млн грн. Вони включають обладнання вакуумного туалету для одного вагону (1,04 млн грн), підлога туалету для робочої сторони (5,3 тис грн.) і неробочої сторони (4,8 тис грн.), комплект кронштейнів і виробів для монтажу туалетів (32,4 тис грн.). До ціни не входить монтаж туалетів, який буде здійснюватись окремо.

У травні залізниця купувала такі комплекти в тому числі в «Росту» на 19% дешевше – в середньому по 905 тис грн./к-т. Порівняно з торішньою ціною сам туалет подорожчав на 19%, монтажний комплект – на 29%, а підлоги навпаки трохи подешевшали.

Найменування товару Жовтень Травень Різниця Креслення Ціна, грн./шт. із ПДВ Креслення Ціна, грн./шт. із ПДВ Комплекти обладнання екологічно чистого туалету «Екотол-ВАК» ТУ У 30.2-25221038-033:2016 3010.000.000-01 1 036 440 3010.000.000 868 037 19% Комплект кронштейнів, матеріалів та стандартних виробів для монтажу обладнання ЕЧТ на вагоні ТУ У 30.2-25221038-033:2016 61425.150.000 32 400 2154.27.00.00.000-01 25 074 29% Підлога туалету (неробоча сторона) ТУ У 25.2-25221038-009-2004 2151.526.010 5 280 2154.27.03.01.000 5 552 –5% Підлога туалету (робоча сторона) ТУ У 25.2-25221038-009-2004 2151.525.010 4 800 2154.27.03.02.000 4 955 –3%

На відміну від весняної закупівлі, цього разу тендерна документація не містила вимог щодо трирічного підтвердженого досвіду співпраці з «Укрзалізницею» по установці затверджених залізницею туалетів та відповідності туалетів конкретним ТУ У 30.2-25221038-033:2016, які погоджені саме для «Росту» на туалети «Екотол-ВАК».

Як вже повідомляли «Наші гроші», вказана ціна близько мільйона гривень за туалетну систему для одного пасажирського вагону є дуже високою у порівнянні з Росією. «РЖД» на тендері купує туалети по 832 тис грн. із роботами по монтажу. Всі комплектуючі туалету є дуже коштовними, наприклад, кнопка для змиву води коштує 5,9 тис грн. – дорожче від смартфона.

Раніше «Укрзалізниця» повідомляла, що зверталась для формування очікуваної ціни до фірм «Ріст» та «МДС», а також польської «Песи».

Гарантійний строк експлуатації складає три роки, а зберігання – рік. Передбачено забезпечення виконання договору в розмірі 5%.

Ціна угоди на 0,04% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 161,91 млн грн.

ТОВ «Науково-виробниче об’єднання «МДС» не допустили до аукціону через відсутність декларацій про відповідність продукції щодо підлог туалету.

Переможець «НВП «Ріст» належить екс-депутатам від Партії регіонів Любові Пароновій (Вільнянської міськради) і Костянтину Лебедю (Вільнянської райради). Воно володіє ТОВ «Вільнянський машинобудівний завод» (Запорізька обл.), з яким входить в асоціацію «Ріст-Холдинг», що виготовляє товари для залізниці.

Єдиним допущеним конкурентом було ПрАТ «Юнікон» із продукцією того ж «Росту», причому ніхто не знижував ціну. Кінцевими бенефіціарами суперника є Олег Кононюк і дружина екс-голови НАК «Нафтогаз України» Тетяна Дубина, а директором – Олена Вороніна. «Юнікон» володіє ТОВ «Харківський вагонобудівний завод» разом із ТОВ «КУА «МТІР Ессет Менеджмент». Останнє є співвласником ТОВ «Футбольний клуб «Динамо» Київ», яким керує Ігор Суркіс. Сама ж КУА заведена на кіпрські компанії «Кірелма ентерпрайсиз лтд», «Лістоно менеджмент лтд», «Норесіа констракшин лтд», «Мерсено холдінггз лтд» та «Отренія інвестментс лтд».

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