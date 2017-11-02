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Волинський митник, який вимагав хабарі від власника автомобіля «на бляхах», отримав 5 років ув’язнення

02 листопадаа 2017

Суд визнав винним головного інспектора митного поста «Доманове» Волинської митниці ДФС України Олександра Волонтира в отриманні $120 хабара та засудив його до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це йдеться у вироку Ратнівського райсуду Волинської області від 19 жовтня.

Згідно з вироком, влітку минулого року Волонтир вимагав від водія автомобіля «Сітroen С5» з литовською реєстрацією сплачувати йому щоразу при виїзді з України по $40 за безперешкодне проходження митного оформлення транспортного засобу. Автовласник тричі платив митнику, після чого останній був затриманий.

Суд не прийняв твердження Волонтира про те, що гроші йому підкинули, оскільки вони  заперечувалися показами свідків та відеозаписами.

Так, один із свідків розповів, що за пару хвилин до того, як у службове приміщення зайшли працівники СБУ, «стривожений» Волонтир «вибіг на вулицю, повернувся до його курточки і положив у ліву кишеню $35».

Суд прийняв як доказ відеозапис огляду місця події, у ході якого Волонтир добровільно виклав на стіл з лівої кишені штанів гроші, серед них і «мічені» $5. Ще 35 «мічених» доларів було знайдено у куртці його колеги, яка висіла на вішаку у кабінеті.

На фото вилучені 29.08.2016 під час затримання митників гроші, зокрема, ті, які засуджений намагався сховати у куртці свого колеги. Джерело: офіційний сайт СБУ.

Серії та номери усіх купюр співпали з тими, які були вручені автовласнику для передачі хабара. Крім цього, усі купюри, як і руки Волонтира, «світилися».

Заяви Волонтира про те, що проти нього була здійснена провокація, суд визнав такими, що «не заслуговують уваги». Суд вказав, що один із свідків – працівник митного посту – також оформляв документи автовласнику, і «останній йому кошти в якості неправомірної вигоди не надав, так як той їх не вимагав». Натомість Волонтир після оформлення документів вимагав від автовласника гроші, говорячи «щось на каву залишиш», після чого отримав $40, що підтверджується відеозаписами передачі хабара.

Суд погодився із кваліфікацією дій Волонтира за ч. 3 ст. 368 – одержання службовою особою неправомірної вигоди поєднане з її вимаганням.

При цьому суд виключив таку кваліфікуючу ознаку як повторність, пославшись на постанову Верховного суду «Про судову практику у справах про хабарництво», згідно з якою, у випадках наявності умислу на систематичне одержання хабарів на підставі так званих такс або у формі поборів, данини тощо, дії посадової особи треба розцінювати як один злочин.

У результаті суд засудив Волонтира до 5 років ув’язнення з конфіскацією майна, яке є його власністю. Йому також заборонено обіймати посади в органах Державної фіскальної служби 3 роки. Вирок ще не набув чинності, оскільки ще не сплив строк апеляційного оскарження.

Зауважимо, що у серпні минулого року СБУ та прокуратура звітували про затримання двох посадовців митного поста «Доманове».

Як видно із держреєстру, справа проти іншого митника теж була відкрита за ч. 3 ст. 368, а згодом була виділена в окреме провадження (№ 42016030000000263).

Вирок у цій справі був винесений Ратнівським райсудом ще у лютому цього року і там вже йдеться про обвинувачення за ч. 1 ст. 368 – одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Згідно з вироком, державний інспектор митного поста «Доманове» у серпні минулого року, працюючи у напрямку в’їзду на митну територію України, одержав від громадянина $50 хабара за безперешкодне ввезення в режимі транзит строком на 1 рік легкового автомобіля марки «Citroen».

Митник повністю визнав свою вину і був засуджений до штрафу у 21,25 тис. грн із забороною протягом 2 років працювати в органах Державної фіскальної служби.

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