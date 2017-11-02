«Укроборонпром» рекомендує своєму заводу в Шостці продати BMW, придбаний ним за 1,6 мільйона

Держконцерн «Укроборонпром» рекомендуватиме підконтрольному заводу «Імпульс» з Шостки Сумської області продати автомобіль BMW, який був придбаний цього року за 1,59 млн грн. Про це повідомив Левко Стек у програмі «Донбас.Реалії» (проект Радіо Свобода).

Казенне підприємство «Шосткинський казенний завод «Імпульс», яке очолює Євген Чернов, замовило ТОВ «АВТ Баварія «Київ» BMW G30 530i у червні цього року.

Автор і ведучий автопрограми «Перша передача» Олександр Федченко розповів, що придбана заводом автівка відноситься до новітнього покоління автомобілів німецького бренду «БМВ» 5-ї серії. У офіційного дилера «БМВ» в Україні ціни на такі авто стартують від 1,2 млн грн.

«Нова «п’ятірка» – це абсолютний преміум. У Європі та Америці він вважається авто для дуже успішних адвокатів і бізнесменів. Тобто, автомобіль, у якому є абсолютно всі технології, які можливі зараз в світі», – пояснив Федченко, додавши, що у автомобілі є навіть система управління жестами.

Директор Чернов відмовився коментувати журналістам, навіщо підприємству коштовний автомобіль. Їм не вдалося побачити новий «БМВ», втім вони з’ясували, що на заводі є ще одна машина цієї марки п’ятої серії, яка на кілька поколінь старша, і купувалась за часів керівництва Чернова.

У «Укроборонпромі» не знайшли порушень у діях Євгена Чернова. На запит «Донбас.Реалії» там відповіли, що директор заводу «Імпульс» мав право купувати авто преміум-класу, і додали, що чистий прибуток підприємства у 2017 році склав 2 млн грн. Водночас у концерні повідомили, що будуть рекомендувати Чернову продати дорогий автомобіль.

Керівництво Концерну 26 жовтня на загальних зборах очільників підприємств-учасників «Укроборонпрому» висловило своє незадоволення рішенням директора КП ШКЗ «Імпульс» про придбання коштовного авто, та наголосило на неможливості подібного витрачання коштів держпідприємств, навіть в рамках їхніх фінансових можливостей. Водночас, в держконцерні зауважили, що не можуть втручатися у внутрішні справи заводу.

На посаді директора «Імпульсу» Чернов з 1998 року. Кілька років тому він залишав директорське крісло на недовгий час, коли відбувався судовий розгляд, під час якого Чернова підозрювали у корупції. Судячи з даних реєстру судових рішень, Чернов як директор держзаводу підписав ряд договорів з компанією «МТК Будтехніка», керівником якої був його син. Чернов купив у сина товарів вартістю щонайменше на 370 тис грн.

Справу кваліфікували як адміністративне правопорушення, суд звільнив Чернова від відповідальності та обмежився усним попередженням. А на стадії апеляції справу закрили, не побачивши в діях Чернова ніяких порушень. Ще через місяць останній повернувся на посаду директора заводу.

«Імпульс» виробляє засоби ініціювання вибуху для проведення промислових вибухових робіт. Зараз там працюють майже три тисячі людей.

Як повідомляли «Наші гроші», кілька місяців тому ПАТ «Дністровська ГАЕС» (Чернівецька обл.) замовив позашляховик Audi Q7 3.0 TDI quattro S line, який коштував дорожче від BMW G30 530i – 2,05 млн грн. Крім того, ДГЗП «Спецтехноекспорт» відмінило два тендери на постачання розкішних автомобілів на очікувану суму 10,25 млн грн., а «АТП Черкаської обласної ради» передумало купляти кросовер Infiniti Q70 за 1,40 млн грн.

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