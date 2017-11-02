Після засвітки в ЗМІ пішов у відставку міліціонер, щойно призначений керівником ДАБІ Донеччини

Призначений у вересні керівником Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Донецькій області Павло Панасюк написав заяву на звільнення за згодою сторін.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив журналіст Олександр Бєлінський, оприлюднивши відповідну заяву Панасюка, яка написана на ім’я керівника Державної архітектурно-будівельної інспекції України Олексія Кудрявцева 31 жовтня.

Звільнення відбулось через кілька днів по тому, як журналісти звернули увагу на призначення міліціонера в будівельну держструктуру.

Павло Панасюк довгий час очолював міське управління МВС в Горлівці, яка нині окупована. Після інформації про його призначення в ДАБІ, журналісти нагадали, що в Горлівці Панасюк був причетний до нелегальної роботи вугільних копанок. На початку 2014 року його перевели на керівництво міліції Дзержинська (нині Торець Донецької обл), який після цього був окупований проросійськими бойовиками. Після звільнення міста Панасюк пішов на пенсію.

В опублікованій 13 вересня декларації Панасюк вказав, що є власником квартира на 53 кв м в Горлівці. А його дружина – Наталія Панасюк, володіє квартирами в курортному Святогірську Донецької області (35 кв м) та безоплатно користується квартирою в окупованій Феодосії (42 кв м). Їй належить дві квартири по 42 кв м в Єнакієве та ще одна в цьому місті на 47 «квадратів». Також в Єнакієвому на дружину Панасюка оформлені два нежитлових будинки в Єнакієвому загальною площею 123 кв м та декілька земельних ділянок загальною площею понад 16 соток. Також Наталії Панасюк належить в Єнакієвому приміщення дитячого садка, право власності яке вона оформила в березні 2014 року – незадовго до окупації міста.

Також дружині Панасюка належить 10 соток землі в Новопетрівці Запорізької області, яке розташовано на березі Азовського моря

На нового керівника донецької ДАБІ оформлена вантажний автомобіль Dodge Ram-1500 2008 р в, на дружину – шість автобусів ПАЗ, Skoda Octavia (2008 р.в.), Toyota Prado (2007 р.в.) Ford Mondeo 2007 (р.в.) та Mercedes-Benz Е-240 (2001 р.в.)

Подружжя задекларувало, що їх дохід минулого року складався виключно з пенсія – трохи більше 100 тис грн. Заощаджень вони не мають, а Наталія Панасик, яка є власницею великої кількості нерухомості, бізнесом не займається.

У відкритих джерелах також відсутня інформації про її участь в бізнесі якості власника або керівника фірми раніше.

Відсутня інформація і про участь в бізнесі дочки Панасюка – Надії, яка є власницею трьох будинків та двох квартир в Донецькій області та низки земельних ділянки. Нині вона працює в Святогірській міській раді. Відсутня інформація про участь в бізнесі її чоловіка – Михайла Солодовника.

Син Панасюка – Павло, працював в міліції, в 2015 році став винуватцем смертельного ДТП.

Державну архітектурно-будівельну інспекцію України з червня 2015 року очолює Олексій Кудрявцев, який до того був помічником нардепа-регіонала Яна Табачника, а в 2014 році був призначений директором департаменту ДАБІ в Київській області. Тоді це призначення відбулося завдяки голові ДАБІ Максиму Мартинюку, який нині є в.о. міністра агрополітики, а раніше працював в вінницькій мерії в команді Володимира Гройсмана, а до роботи в Кабміні очолював держгеокадастр.

ДАБІ підпорядковується Мінрегіонбуду, яке очолює віце-прем’єр-міністр Геннадій Зубко.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | Будівництво, Люстрація, МВС