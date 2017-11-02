Оточення Святаша розіграло поставку російських автобусів на Донбас за 6 мільйонів

Відділ освіти Лиманської міської ради (Донецька обл.) 30 жовтня за результатами відкритих торгів замовив ТОВ «Інтер Авто-Трейдинг» чотири шкільні автобуси за 5,99 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Згідно з договором, Лиманська міськрада заплатить за один автобус 1,49 млн грн/од. Гарантійний строк становить 2 роки або 100 тис. км пробігу від дня постачання.

Йдеться про спеціалізовані автобуси для перевезення школярів АС-Р-4234 «Мрія», які виготовляють на базі російської моделі автобуса ПАЗ 4234. Автобуси дооснащують проблисковими маячками та сидіннями, після чого перейменовують у «Мрію» і продають освітянам по всій Україні.

Учасники тендерів на поставку шкільних автобусів скаржилися, що у «Мрії» відсутні аварійні двері, немає автономної системи обігріву, а розміщення сидінь не відповідає ДСТУ.

Участь в торгах Лимарської міськради крім переможця взяло ІП «АІС-Полтава», пропозиція якого була дешевшою на 0,13%.

Полтавське ІП «АІС-Полтава» входить у групу компаній «АІС», пов’язаних з нардепом Дмитром Святашем (раніше – «Партія регіонів», зараз – «Відродження») та екс-нардепом від Партії регіонів Василем Поляковим. Фірма зареєстрована на Сергія Труша та Андрія Цюрюпа, а керівником є Вадим Вашак – директор ПІІ «АТ Автоінвестстрой- Полтава», бенефіціаром якого є Олег Шаблатович – бізнес-партнер матері Святаша – Лариси Святаш, по ТОВ «ВО «Авто-Холдинг»».

«Інтер Авто-Трейдинг» є дилером «Авто-Холдінгу». Фірма з пропискою у Києві зареєстрована на Андрія Шпака.

У період часу з липня 2015 по кінець жовтень 2017 ТОВ «Інтер Авто-Трейдинг» підписало 74 договори на загальну суму 163 млн грн.

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