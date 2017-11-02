Комунальники Маріуполя розіграли між спаринг-партнерами закупівлю труб за півтора мільйона

Комунальне підприємство «Маріупольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» (Донецька обл.) за результатами відкритих торгів має намір укласти договір на закупівлю сталевих труб з ТОВ «Промислова група «Лідер» на загальну суму 1,43 млн грн.

Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Комунальники збираються придбати 977 п м сталевих труб різних видів та діаметрів.

Єдиним конкурентом переможця на торгах було ТОВ «Промислово виробнича група Мет-Альянс» з дорожчою на 1,3% пропозицією. В ході електронного аукціону учасники не зробили жодного кроку на пониження ціни.

Тільки цього року фірми разом приймали учать в п’яти тендерах, в їх парі завжди переможцем є «ПГ «Лідер». За умови відсутності на тендері інших конкурентів, фірми жодного разу не зробили крок на пониження пропозиції.

Власниками зареєстрованої в Києві «ПГ «Лідер» є Олександр Сукач та Павло Колмаков, останній замає посаду директора з персоналу фірми. Директором є луганчанка Інна Колмакова, яка за часів проживання в Луганську була дистриб’ютором ТОВ «Косметікмаркет Україна».

На Колмакових підприємство записане з травня 2016 р. До того часу посаду директора обіймав Саргіс Хачатрян, який разом з Андрієм Міхненко та Данилом Терентьєвим був власником фірми. Тоді фірма мала назву ТОВ «ТІМ «Авто» та займалося технічним обслуговуванням та ремонтом автотранспортних засобів. Лише в травні цього року фірма отримала свою нинішню назву, змінила вид діяльності на оптову торгівлю металами та металевими рудами і почала приймати участь в держзакупівлях і виграла тендерів на 4,10 млн грн. Крім Колмакових на фірмі працює лише одна людина.

«ПВГ Мет-Альянс» належить іншому мешканцю Луганщини — Юрію Сафонову, а зареєстрована фірма в с. Комунар Харківської області. Директором записаний Сергій Гнєзділов. Основний вид діяльності – оптова торгівля відходами та брухтом.

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