Ціну капремонту ліцею в Волновасі задрали до 37 мільйонів і віддали іншому підряднику

Департамент капітального будівництва Донецької ОДА 26 жовтня за результатами відкритих торгів замовив МПП «БМД и КО» додаткові роботи по капітальному ремонту Волноваського ліцею на суму 37,60 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Сума додаткових робіт на 128% перевищує вартість первинних, які ДКБ Донецької ОДА замовляв торік за 16,50 млн грн. Тоді замовлявся ремонт стін, перетинок, перекриттів, покрівлі, дверей та вікон, підлоги, сходів та ґанків. Переможцем було обрано ТОВ «Ваді 2012» Дмитра Михайлова.

Ця ж фірма взяла участь у тендері на проведення додаткових робіт по об’єкту і тепер. Після проведення аукціону, де пропозиція «Ваді 2012» була на 100 тис грн. дешевшою, її було відхилено через невідповідність тендерній документації – у довідці про вартість виконаних робіт фірма вказала попередній підряд на загальну суму 16,50 млн грн., по якому грошовий еквівалент виконаних робіт склав 9,29 млн грн, що нижче від 30% вартості додаткових робіт. Відомо також, що 2 жовтня замовник уклав додаткову угоду з «Ваді 2012», де сторони узгодили покращення якості предмета закупівлі, не знижуючи загальної вартості робіт.

Додаткові роботи з капремонту Волноваського ліцею передбачають низку робіт, які були враховані в першій угоді, а також інші – загальнобудівельні, внутрішні сантехнічні роботи (опалення, вентиляція, водопровід, водовідведення), встановлення охоронної та пожежної сигналізації, придбання та монтаж устаткування тощо. Усі роботи профінансують за рахунок обласного бюджету. Термін дії договору закінчується у грудні 2018 року.

На заробітні плати підрядник відрахує 3,7 млн грн (10% від загальної вартості підряду), у вигляді прибутку отримає 341 тис. грн (0,9%).

Донедавна прописане у Дніпрі, а нині у Слов’янську на Донеччині, МПП «БМД и КО» належить мешканці Донецька Надії Бистровій, вона ж керує фірмою, яка раніше належала її батьку Михайлу Бистрову. Надія Бистрова разом з сестрою Світланою Бистровою також співволодіють ТОВ «Бетон-Пласт», яке спеціалізується на виробництві будівельних виробів з бетону. З початку року МПП «БМД и КО» отримало державних замовлень на загальну суму 164,60 млн грн.

Фірма фігурує у кримінальному провадженні за ознаками зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. За даними слідства, «БМД и Ко», будучи виконавцем держробіт по реконструкції очисних споруд каналізації в с. Красне Артемівського району Донецької області загальною вартістю 15,85 млн грн, придбало у ТОВ «Кохав-Інжиніринг» обладнання за 8,93 млн грн, яке у виробника коштувало значно дешевше – 515 тис. грн.

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