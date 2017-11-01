Трипільська ТЕС дає 40 мільйонів на переведення одного блоку з антрациту на газове вугілля

Трипільська ТЕС ПАТ «Центренерго» 17 жовтня за результатами тендеру замовила ТОВ «Спецтермомонтаж-Енерго» обладнання на 39,83 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Протягом двох місяців мають спроектувати, виготовити і поставити 52 найменування обладнання для переведення котлоагрегату ст. №4 з антрациту на вугілля газових марок Г і ДГ (повний перелік із цінами наведено у таблиці нижче). Переоснастять пилосистему, систему пилоподачі, пальники і систему контролю та керування. Демонтаж, монтаж, пусконалагодження та інші роботи у підряд не входять. ТОВ «Сілоджик Груп» стане субпідрядником-партнером виробника системи контролю та керування, що підтверджено сертифікатом від ДП «Сіменс Україна». Гарантійний строк становить півтора роки.

Ціна угоди майже на відсоток нижча від очікуваної вартості закупівлі в 40,10 млн грн.

Єдиним конкурентом було ТОВ «Реал» Ірини та Сергія Кидалюків з очікуваною ціною, яку не знижувало на торгах. У червні-липні суперник виграв два тендери Управління капітального будівництва та перспективного розвитку міста Краматорської міської ради на 1,38 млн грн.

Столичним «Спецтермомонтаж-Енерго» володіє та керує Андрій Онупрієнко з Харківщини. За даними «YouControl», торік засновником і директором був Євген Кузнецов, а в 2013 році фірмою керували Віталій Турлак та Олег Янковский. При директорі Турлаку засновником був запорожець Роман Степанов.

Із серпня 2015 року переможець виграв тендерів виключно Трипільської ТЕС на 48,76 млн грн., із яких нинішній – найбільший.

Найменування обладнання Кількість, од. Одиниця виміру Ціна, грн./од. із ПДВ Шафа РТЗО пилосистеми А 1 к-т 2 215 991,46 Шафа РТЗО пилосистеми В 1 к-т 2 215 991,46 Шафа САУ пилосистеми А 1 к-т 2 148 923,52 Шафа САУ пилосистеми В 1 к-т 2 148 923,52 Шафа приводів живильників корпусу А 1 к-т 1 885 365,78 Шафа приводів живильників корпусу Б 1 к-т 1 885 365,78 Шафа живлення ПТК СКК 1 к-т 1 525 906,50 Золоконцентратор з переходами і газозабірними вікнами 1 к-т 1 136 394,78 Завитка ВГД-А 1 к-т 1 115 733,70 Газопровід з видачі ВГД до КБМ – В Ø 1300 із змішуючим газоохолоджувачем 1 к-т 1 039 509,54 Газопровід з видачі ВГД до КБМ – А Ø 1300 із змішуючим газоохолоджувачем 1 к-т 979 509,54 Схема подачі пара до ежекторів 1 к-т 850 385,58 Операторська станція 1 к-т 772 112,88 Лопатевий пиложивильник УЛПП-2-64 або ППЛ-12 12 шт. 750 708,96 Повітропровід подачі холодного повітря на КБМ- А, В Ø 800 1 к-т 609 520,86 Пилопровід від змішувачів до пальників Ø102х6 1 к-т 516 543,12 Газоаналізатор ИКТС-11У-УХЛ з врізним патрубком ПГРА 175.04.00-03; Блок пробопідготовки для охолодження, очистки, регулювання і фільтрації газової суміші БПП та БЗА 2 к-т 509 048,00 Трубопровід підводу пилегазової суміші до основних пальників Ø 530 1 к-т 392 564,52 Ежектор паровий 6 к-т 316 541,88 Ежектор паровий 6 к-т 316 541,88 Електромеханічна система NB 3200DWS1DX1C 2 к-т 186 991,14 Трубопровід скиду золи в гідрозатвор «чайник» Ø 530 н. А 1 к-т 180 790,08 Трубопровід скиду золи в гідрозатвор «чайник» Ø 530 н. Б 1 к-т 180 790,08 Шибер на повітропроводі гарячого повітря на КБМ-А,В 1200х1400мм з фланцями 2 к-т 103 308,60 Шибер на повітропроводі холодного повітря Ø800 з фланцями 2 к-т 82 646,88 МЕО-630 (МЭО-630/25-0,25У-92К У2) з БСПТ 4-20 мА та блоком живлення 12 шт. 72 316,02 Запобіжні клапани бункера пилу Ду 1200 2 шт. 46 488,90 «САФІР М» – 5410-П-02-У2*(-30;+50)-0,25-1,0 кРа-10-4-42-Н11-Р 4 шт. 41 472,00 Електричний двигун (з можливістю частотного регулювання) приводу пиложивильника АИММ 132S4 12 шт. 41 323,44 «САФІР М» – 5420-П-02-У2*(-30;+50)-0,25-1,6 кРа-10-42-Н11-Р 2 шт. 39 475,20 «САФІР М» – 5430-П-02-У2*(-30;+50)-0,25-6,30 кРа-25-42-Н11-Р 10 шт. 39 475,20 Запобіжний клапан вхідної горловини КБМ- А,В 2 шт. 30 992,58 «САФІР М» – 5130-П-02-У2*(-30;+50)-0,25-4,0 кРа-42-Н38-Р-И 2 шт. 29 994,90 «САФІР М» – 5150-П-02-У2*(-30;+50)-0,25-630 кРа-42-Н38-Р-И 8 шт. 29 994,90 «САФІР М» – 5230-02-У2*(-30;+50)-0,25-6,30 кРа-42-Н38-Р 12 шт. 27 115,14 Змішувачі під УЛПП -2-6, 12 т/год. 12 к-т 17 906,82 Автоматичний вимикач АВМ-4С 4 шт. 9 907,38 Ножовий вимикач (рубильник) Р-1600 4 шт. 7 076,64 ТСП-1088, рис. 1, -50…500°С, 100П, кл. В, сх. 4, L=1600мм 16 шт. 6 467,64 Відбірний пристрій ЗК14-2-10-02 (розміри уточнюються з Покупцем) 42 шт. 4 411,56 ТХА-2388, рис.3, кл. 2, 800°С, L=1600мм 2 шт. 3 181,38 ТХК-2388, рис.1, кл. 2, 600°С, L=800мм 4 шт. 2 866,74 ТХК-2388, рис.3, кл. 2, 600°С, L=800мм 2 шт. 2 097,66 ТХА-2388, рис.3, кл. 2, 800°С, L=800мм 2 шт. 2 097,60 ДТмМП-100-М2-(-6кПа)-1,5-У3 12 шт. 2 053,98 Клапан (вентиль) запірний 589-10-0 DN 10 озмір 110х195 мм 4 шт. 1 859,70 ТХК-2388, рис.3, кл. 2, 600°С, L=600мм 2 шт. 1 835,40 ТСП-1388, рис. 3, М20х1,5, 120°С, 50П, кл.В, сх.4, L=320, d=10/9, ℓк=1970мм, 4 шт. 1 485,84 ТСП-1388, рис. 2, 120°С, 50П, кл. В, сх. 4, ℓk=1970мм Бобишка 4(спец.), М12х1,5, L=20мм, d=18 4 шт. 1 293,54 ТХК-2088, рис.2, кл. 2, 600°С, L=320мм 2 шт. 1 136,22 ТХК-2088, рис.3, кл. 2, 600°С, L=120мм 10 шт. 1 136,22 Бобишка М20х1,5, Н=50 мм 16 шт. 1 019,04

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