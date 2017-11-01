Освітяни Миколаївщини за мільйон купили рекордно дорогий антрацит від терористів ОРДЛО

Відділ освіти, молоді та спорту Вітовської районної державної адміністрації 18 вересня за результатами тендеру замовив ТОВ «Миколаїв-вугілля» вугілля на 1,11 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До 15 жовтня у навчальні заклади Вітовського району мали поставити 170 т вугілля АМ (13-25) по 6 510 грн./т із ПДВ.

Це на 2% дорожче від найвищої ціни із Топ-10 літніх цін на антрацитові марки вугілля.

ПАТ «Центренерго» купує американське вугілля по $113, або 2 903 грн./т. За даними держкомпанії, ціна вугілля на біржі «NYMEX» плюс транспортування залізничним і морським транспортом і доставка до порту «Южний» складає $103, або 2 646 грн./т. Навіть з урахуванням 20% ПДВ обидві названі ціни вдвічі нижчі від тендерної ціни освітян Вітовського району.

Також тендерна ціна більша від інших замовників Миколаївщини:

у вересні відділ освіти Вознесенської РДА замовив вугілля АМ (13-25) на 10% дешевше – по 5 900 грн./т,

у жовтні відділ освіти Миколаївської РДА купив вугілля АС (6-13) або АМ (13-25) на 13% дешевше – по 5 749 грн./т.

Переможець приніс сертифікат на продукцію ліквідованого краматорського ТОВ «Гірнично збагачувальна фабрика Східно-Донбасська», що належить Олександру Маслюку з окупованого Алчевська Луганської області. Нагадаємо, в Україні антрацит добувають на окупованому Донбасі, тоді як у Краматорську немає вугільних шахт.

Ціна угоди на 2% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 1,13 млн грн.

Єдиним конкурентом на тендері освітян було миколаївське ТОВ «Українська вугільна компанія» зі статутним капіталом 1 тис грн., причому ніхто не знижував ціну під час аукціону. Ним володіє місцевий житель Василь Валерійович Зубченко. Особа з такими ПІБ була відома як завідувач сектору юридичного забезпечення Миколаївської РДА.

Фірма-переможець «Миколаїв-вугілля» зі статутним капіталом 1 тис грн. належить Андріану Вовченку. Він також володіє ПП «Миколаївцегла», ТОВ «Будівництво сучасності» з Олегом Ботнаренком, Людмилою Поліофтою і Галиною Коломейцевою.

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