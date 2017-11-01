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Королевська мешкає у незадекларованому «офшорному» маєтку вартістю $2 мільйони

01 листопадаа 2017

Родина народного депутата від «Опозиційного блоку» Наталії Королевської орендує комплекс маєтків під Києвом, вартістю щонайменше $2 млн., йдеться у сюжеті Надії Бурдей в телепрограмі «Наші гроші з Денисом Бігусом».

Нерухомість розташована у с.Лісники на гектарі землі. На території комплексу – декілька будинків, штучне озеро, басейн, декоративний город та власна гора. Все це з 2014 року формально належить кіпрській компанії «Лісерена ЛТД».

В коментарі журналістам програми нардеп розповіла, що нерухомість орендують її батьки.

Натомість «Наші гроші з Денисом Бігусом» регулярно фіксували, що з роботи Королевська приїжджає саме до цього маєтку.

Президент Спілки фахівців з нерухомого майна України Віктор Несін оцінив вартість нерухомості у два мільйони доларів, а оренду – у щонайменше 200 тис. грн за місяць.

«Включно із земельною ділянкою, цей ландшафт і ці споруди, які є на цьому – це від двох мільйонів доларів. Цей весь комплекс.  Але… Не хочу образити власників. Це може бути значно дорожче. якщо цей весь комплекс здавати в оренду, враховуючи той факт, що там потрібен персонал, тому що просто так не можна утримувати такий великий комплекс, вартість, приблизно, буде починатись від 200 тис. грн. на місяць і вище. Я думаю, що вона може бути вище, до півмільйона гривень», – говорить президент спілки фахівців з нерухомого майна України Віктор Несін.

Проживання Королевської в цьому комплексі підтвердили і сусіди. Її часто бачать на горі, що розташована на території. Сама ж нардеп розміщує у соціальних мережах фотографії із городу із підписом: «Собрала урожай».

У декларації Королевської будь-яка згадка про цей маєток відсутня. Там записана лише квартира у Києві на 242 кв.м, у власності чоловіка, також нардепа, Юрія Солода. Інша нерухомість: офіс та земельні ділянки залишились у окупованому Луганську.

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