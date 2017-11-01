ГПУ засекретила вирок податківки, яку Матіос відпустив на волю за розкрадання 3 мільярдів в складі угрупування Клименка

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Державна судова адміністрація (ДСА) України не надала нардепу Сергію Лещенку копію вироку першій заступниці начальника ГУ Міндоходів у м. Києві Тетяні Детюк, яка була одним з організаторів незаконного відшкодування ПДВ на загальну суму 3,16 млрд грн. у складі злочинного угрупування на чолі з колишнім головою Міндоходів України Олександром Клименком. Про це йдеться у відповіді ДСА на звернення Лещенка.

У судовій адміністрації пояснили, що не мають правових підстав для надання копії вироку Дарницького районного суду м. Києва від 21 жовтня 2016 року по судовій справі №753/18063/16-к.

ДСА проінформувала Лещенка, що доступ до цього вироку обмежений для перегляду в Єдиному держреєстрі судових рішень на підставі постанови Генеральної прокуратури України про застосування засобів безпеки до осіб, які беруть у кримінальному судочинстві від 31 жовтня 2016 р.

Детюк отримала вирок Дарницького райсуду м. Києва у жовтні 2016 року, але він був оприлюднений у судовому реєстрі лише 7 лютого 2017 року. У травні «Наші гроші» зробили публікацію на підставі знайденого у реєстрі вироку.  А невдовзі потому текст вироку у державному реєстрі було приховано.

Нагадаємо, у квітні 2012-вересні 2013 років злочинна організація на чолі з Клименком, до якої входила Детюк, заволоділа коштами державного бюджету України на загальну суму 3,16 млрд грн., які були незаконно перераховані у вигляді відшкодування ПДВ трьом компаніям: ТОВ «Мегатерий», ТОВ «Газіновація» та ТОВ «Ексімтех».

Детюк уклала угоду з головним військовим прокурором Анатолієм Матіосом про визнання винуватості і отримала 5 років позбавлення волі умовно (іспитовий строк 3 роки) з позбавленням права займати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій в органах державної влади, держустановах та організаціях на 3 роки, без конфіскації майна.

При укладенні угоди було враховано, що Детюк раніше не судима, позитивно характеризується за місцем проживання, її вік, стан здоров’я, сімейний стан та інші обставини, які її характеризують. Суд також врахував пом’якшуючі обставини: щире каяття та активне сприяння розкриттю злочинів; добровільне викриття у вчиненні злочинів інших осіб; вчинення злочину через матеріальну та службову залежність від членів злочинної організації ДПС; часткове добровільне відшкодування спричинених злочином збитків у сумі 500 тис грн.

Як відомо, 24 травня в 15 областях України пройшла  операція, в результати якої було затримано 23 керівників обласних податкових служб часів головування в Міндоходів Олександра Клименка. Поліція заявила, що податківці завдали державі збитків на 95,92 млрд грн.

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