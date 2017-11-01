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Гендиректор «Укроборонпрому» виписав керівнику «Зоря»-«Машпроект» бонусів майже на 2 мільйони

01 листопадаа 2017

Гендиректор держпідприємства «Зоря»-«Маршпроект», депутат Миколаївської міськради від «БПП» Костянтин Картошкін в червні 2017 року одержав бонусів майже на 2 млн грн.  Про це повідомляє NikLife.

Картошкін щомісяця вносить в свою електронну декларацію зміни, де вказує суми, які отримує на підприємстві, оскільки кожна з них перевищує 50 прожиткових мінімумів. Щомісяця він отримує однакову виплату у розмірі 123,9 тис грн., а окрім неї значні суми додаткової зарплатні.

Згідно з даними НАЗК, у червні керівник отримав бонуси у розмірі 1,91 млн грн., а разом з 123,9 тис грн. основної зарплати за липень йому виплатили  2,03 млн грн. В інші місяці 2017 року Картошкін отримував менші суми, з урахуванням, що вони включали 123,9 тис грн. та бонуси. А у вересні була проплата лише однією сумою – трохи більше 650 тис грн.

Керівник «Зоря»-«Маршпроект» пояснив виданню, що гроші отримав за хорошу роботу в минулому році.

«Контрактом керівника передбачена основна частина зарплати і бонусна, за досягнення параметрів. З урахуванням того, що план минулого року був виконаний з перевищенням, я як керівник підприємства маю право на бонуси», – розповів Картошкін.

Цю інформацію передрукувало миколаївське видання «Преступности.НЕТ», після чого прес-центр «Зоря»-«Маршпроект» прокоментував інформацію про значні виплати керівнику.

На держпідприємстві пояснили, що діяльність «Зоря»-«Машпроект» регулює і контролює керуюча компанія – держконцерн «Укроборонпром». Гендиректор концерну призначив Картошкіна на посаду керівника, уклав з ним договір, згідно з яким зарплатня керівника складається з основної та додаткової (доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, премії) заробітної плати.

«Розмір окладу керівника підприємства залежить від чисельності персоналу підприємства, вартості його активів або чистого доходу від реалізації продукції за даними останньої річної фінансової звітності. Підставою для виплати як основний, так і додаткової заробітної плати гендиректору ДП «Зоря»-«Машпроект» є виключно наказ гендиректора ДК «Укроборонпром», – повідомили в ДП.

Щоправда ні Картошкін, ні прес-центр не конкретизували і не деталізували досягнення, за які керівник «Зоря»-«Машпроект» отримав значні суми додаткової зарплатні, особливо у червні.

Костянтин Картошкін довгий час був директором «Севастопольського морського заводу», який пов’язують з Петром Порошенком. Він почав керувати ДП «Зоря»-«Маршпроект» у 2014 році, Картошкін очолював список «БПП» на останніх виборах до Миколаївської міськради.

Гендиректором ДК «Укроборонпром» є Роман Романов, який раніше керував президентською кампанією Петра Порошенка в Херсонській області. До виборів Романов займався продажем авто, в тому числі корпорації «Богдан» першого заступника секретаря СНБО Олега Гладковського, який на цій посаді курує діяльність оборонно-промислового комплексу. Раніше співвласником «Богдану» був Петро Порошенко.

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