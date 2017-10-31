«Селидіввугілля» вдвічі переплатило за саморятівники ціною 59 мільйонів

ДП «Селидіввугілля» 24 жовтня за результатами тендеру замовило ТОВ «Захистпром трейд» гірничорятувального устаткування на 58,75 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч поставлять продукцію компанії «Dezega SP» (Туреччина): 4 792 саморятівника ШСС-1П KS по 9 500 грн. і 3 961 регенеративний патрон С37.03.00 по 3 340 грн.

У червні «Селидіввугілля» замовило іншій фірмі подібні саморятівники старої моделі ШСС-1П на 13% дешевше – по 8 400 грн. Нині у вільному продажу вони коштують 3 960 грн. без ПДВ. Навіть з урахуванням 20% податку це вдвічі дешевше за тендерну ціну.

Нагадаємо, у травні ДП «Львіввугілля» скаржилося на завищену вартість саморятівників, зазначаючи, що порівняно з цінами у Росії (2 824 грн), вимушені платити втричі дорожче.

Ціна угоди на два відсотки нижча від очікуваної вартості закупівлі в 60,00 млн грн.

Єдиним конкурентом не вперше було столичне ТОВ «ДТК-Трейдінг» краматорчанки Надії Черкас, директором якого є Людмила Тимофєєва, а представником – Антон Слободянюк. При цьому обидва учасники не знижували ціну під час аукціону.

«Захистпром трейд» заснований у Києві наприкінці 2016 року. Першою власницею фірми була прописана у Вугледарі на Донеччині Веста Гайдук, а у вересні цього року фірму перереєстрували на донеччан Сергія Ракітянського (99%) та Сергія Кулакова (1%).

Відомо, що Веста Гайдук працювала на вугледарській Шахті «Південнодонбаська №3», що раніше входило до складу «Донецької вугільної енергетичної компанії» (ДВЕК), яка залишилася на окупованій терористами території Донецької області. Там же працював її чоловік Олег Гайдук.

Щодо нинішнього основного контролера «Захистпром трейду» Сергія Ракітянського, то раніше він працював у ТОВ «Альфа-спорт», скандального донецького забудовника Ігоря Поберія. На Сергія Кулакова зареєстрована частка ТОВ «Спецтранс», де іншими співвласниками є його батько та брат – Віктор та Костянтин Кулакови. Контактний номер підприємства (0623829927) співпадає зі зв’язковим номером ТОВ «Компанія «Гірничі машини»» (раніше – ТОВ «ІСС»), що нині зареєстроване на панамський офшор «Севард Трейдінг ІНК.» («Sevard Trading Inc.»). Останнє входить в орбіту впливу Рината Ахметова. Керівником фірми є Юлія Рибалка, відома як бухгалтер холдингу Ахметова й контактна особа ПрАТ «НВК «Гірничі машини» Ахметова. Раніше компанія «Гірничі машини» була зареєстрована на згадуваних Костянтина та Віктора Кулакових.

Від початку року переможець отримав підрядів на 156,34 млн грн., з яких нинішній – найбільший.

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