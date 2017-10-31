НОВИНИ

31.10.2017

Гніздо Авакова на Мироносицькій, 22

Бізнес родини Королевської переписали на власника її машини – сліди ведуть до мільйонів вуглепрому і «Укрзалізниці»

Обрано заставу соратнику Мартиненка, який підписав угоди зі «Skoda» з переплатою у 6,4 млн євро

Як магія переслідувала ДАІшника, а суд у це повірив

Новачок дасть бізнес-партнеру Клюєвих половину зі 125 мільйонів на очисні та каналізацію Яремче

Попаснянські комунальники додугодами підняли собі ціну на А-92 на 50% – дорожче всіх заправок Луганщини

НАБУ підозрює, що залізничники злили «Скелі терціум» 85 мільйонів за ліве паливо

Екс-керівник запорізької поліції зі службової квартири зробив магазин

Член наглядової ради банку «ICU» очолив фірму «JKX», якій Україна програла $12 мільйонів

«Селидіввугілля» вдвічі переплатило за саморятівники ціною 59 мільйонів

30.10.2017

Інспекторка податкової, яку затримували у туалеті з хабарем у 100 тисяч, відбулася штрафом

Мільярдні оборудки: залізниця на чверть підняла новій «прокладці» ціну стрілочних переводів, по яким НАБУ веде справу

Кривий Ріг за 60 мільйонів скупився білоруськими автобусами на газу

«Третя вантажна компанія» Насалика-молодшого пов’язана з менеджером російської «Першої вантажної»

СБУ підозрює низку чиновників Броварів у привласненні мільйонів на «лівих» закупівлях у фірми депутата

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня 2016 р.)
24.10.2017

Вимоги «Спецтехноекспорту» до розкішних Тойот та Ауді за 10 мільйонів
14.09.2017

Окрема думка судді щодо позову САП по ліцензії Злочевському
10.08.2017

Як формула «Роттердам+» виписана в проекті постанови НКРЕКП
07.07.2017

Тест для бажаючих стати журналістом в «Наших грошах»
01.06.2017

«Селидіввугілля» вдвічі переплатило за саморятівники ціною 59 мільйонів

31 Жовтня 2017

ДП «Селидіввугілля» 24 жовтня за результатами тендеру замовило ТОВ «Захистпром трейд» гірничорятувального устаткування на 58,75 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч поставлять продукцію компанії «Dezega SP» (Туреччина): 4 792 саморятівника ШСС-1П KS по 9 500 грн. і 3 961 регенеративний патрон С37.03.00 по 3 340 грн.

У червні «Селидіввугілля»  замовило іншій фірмі подібні саморятівники старої моделі ШСС-1П на 13% дешевше – по 8 400 грн. Нині у вільному продажу вони коштують 3 960 грн. без ПДВ. Навіть з урахуванням 20% податку це вдвічі дешевше за тендерну ціну.

Нагадаємо, у травні ДП «Львіввугілля»  скаржилося на завищену вартість саморятівників, зазначаючи, що порівняно з цінами у Росії (2 824 грн), вимушені платити втричі дорожче.

Ціна угоди на два відсотки нижча від очікуваної вартості закупівлі в 60,00 млн грн.

Єдиним конкурентом не вперше було столичне ТОВ «ДТК-Трейдінг» краматорчанки Надії Черкас, директором якого є Людмила Тимофєєва, а представником – Антон Слободянюк. При цьому обидва учасники не знижували ціну під час аукціону.

«Захистпром трейд» заснований у Києві наприкінці 2016 року. Першою власницею фірми була прописана у Вугледарі на Донеччині Веста Гайдук, а у вересні цього року фірму перереєстрували на донеччан Сергія Ракітянського (99%) та Сергія Кулакова (1%).

Відомо, що Веста Гайдук працювала на вугледарській Шахті «Південнодонбаська №3», що раніше входило до складу «Донецької вугільної енергетичної компанії» (ДВЕК), яка залишилася на окупованій терористами території Донецької області. Там же працював її чоловік Олег Гайдук.

Щодо нинішнього основного контролера «Захистпром трейду» Сергія Ракітянського, то раніше він працював у ТОВ «Альфа-спорт», скандального донецького забудовника Ігоря Поберія. На Сергія Кулакова зареєстрована частка ТОВ «Спецтранс», де іншими співвласниками є його батько та брат – Віктор та Костянтин Кулакови. Контактний номер підприємства (0623829927) співпадає зі зв’язковим номером ТОВ «Компанія «Гірничі машини»» (раніше – ТОВ «ІСС»), що нині зареєстроване на панамський офшор «Севард Трейдінг ІНК.» («Sevard Trading Inc.»). Останнє входить в орбіту впливу Рината Ахметова. Керівником фірми є Юлія Рибалка, відома як бухгалтер холдингу Ахметова й контактна особа ПрАТ «НВК «Гірничі машини» Ахметова. Раніше компанія «Гірничі машини» була зареєстрована на згадуваних Костянтина та Віктора Кулакових.

Від початку року переможець отримав підрядів на 156,34 млн грн., з яких нинішній – найбільший.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги |

НАШІ БЛОГИ

Як магія переслідувала ДАІшника, а суд у це повірив
31 Жовтня 2017

Прецедент в АМКУ: «Нафтогазу» вказали на заточку торгів по оцінці майна
27 Жовтня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

31.10.2017

Харків Гніздо Авакова на Мироносицькій, 22

І-Франк Новачок дасть бізнес-партнеру Клюєвих половину зі 125 мільйонів на очисні та каналізацію Яремче

Луганськ Попаснянські комунальники додугодами підняли собі ціну на А-92 на 50% – дорожче всіх заправок Луганщини

Запоріжжя Екс-керівник запорізької поліції зі службової квартири зробив магазин

Донецьк «Селидіввугілля» вдвічі переплатило за саморятівники ціною 59 мільйонів

30.10.2017

Львів Інспекторка податкової, яку затримували у туалеті з хабарем у 100 тисяч, відбулася штрафом

Дніпро Кривий Ріг за 60 мільйонів скупився білоруськими автобусами на газу

Київщина СБУ підозрює низку чиновників Броварів у привласненні мільйонів на «лівих» закупівлях у фірми депутата

Львів При падінні цін на ринку військовий санаторій додугодами на 20% підняв ціну газу від рідної фірми Ліскі

Київ Армія дала харків’янам аж 37 мільйонів на проект реконструкції стадіону ЦСКА

29.10.2017

Одеса Одесити без відкритих цін поділили третину мільярда на ремонт місцевої траси

Київщина Лікарі Київщини замовили китайський томограф за 39 мільйонів

Луганськ Луганські військові закупили коштовні дрова в улюблених харків’ян зі схожими документами

28.10.2017

Донецьк Пов’язані однією кримінальною справою фірми розіграли пальне для шахтарів на 11 мільйонів (додано)

Полтава Полтавчани сховали більшість цін реконструкції корпусу кардіоцентру за чверть мільярда

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ